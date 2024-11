Reprodução: Flipar Rosângela da Silva, conhecida como Janja, é a atual Primeira-Dama do Brasil, sendo casada com o presidente Lula. Ela tem se dedicado a causas sociais e culturais, buscando apoiar projetos voltados para a educação e a igualdade.

A primeira-dama do Brasil, Rosângela da Silva, conhecida como Janja , protagonizou uma troca de farpas com o bilionário Elon Musk neste sábado (16) durante sua participação em um evento paralelo ao G-20 no Rio de Janeiro . O episódio, que envolveu um xingamento direto ao empresário, gerou uma resposta de Musk nas redes sociais, acirrando ainda mais o clima tenso entre os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e o governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

Janja estava participando de uma mesa de debates com o influenciador digital Felipe Neto, abordando temas relacionados ao combate à desinformação nas redes sociais, no evento Cria G-20, que antecede a cúpula de líderes do G-20, programada para segunda-feira (18).

Durante o painel, a primeira-dama falou sobre as dificuldades de regulamentação das plataformas digitais e os impactos da desinformação em crises, como as tragédias climáticas. Foi nesse momento que, aparentemente incomodada com um ruído no ambiente, Janja fez um comentário direcionado a Musk, sem aparente razão imediata.

"Fuck you, Elon Musk, eu não tenho medo de você", disse Janja, gerando um clima de surpresa no local.

O comentário foi logo notado por Musk, que, minutos depois, reagiu em seu perfil no X (antigo Twitter). Usando a sigla “lol” (abreviação de “laughing out loud” ou “rindo alto”), o empresário ironizou a situação. Em outro comentário, Musk afirmou que o atual governo de Lula “vai perder a próxima eleição”, sugerindo uma derrota política para o PT nas urnas.

O embate entre Janja e Musk acontece em meio a um histórico de relações tensas entre o bilionário e o governo brasileiro. Musk, que tem alinhamento com o ex-presidente Jair Bolsonaro, se envolveu em polêmicas no Brasil, incluindo um confronto com o Supremo Tribunal Federal (STF), que o acusou de desrespeitar ordens legais em relação à sua plataforma X.

Durante o governo Bolsonaro, Musk foi um aliado declarado do ex-presidente, e agora, a troca de ofensas com a primeira-dama acirra ainda mais as divisões políticas no país.

A declaração de Janja também foi comentada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que usou a plataforma X para destacar a “dificuldade diplomática” causada pela troca de ofensas entre a primeira-dama e Musk. Bolsonaro, que sempre demonstrou simpatia por Musk, aproveitou a situação para reforçar críticas ao governo atual, sugerindo que o incidente poderia afetar as relações internacionais do Brasil.

O próprio presidente Lula já havia enviado indiretas a Musk anteriormente, especialmente em relação às operações da SpaceX no Brasil, que enfrentaram resistência do governo brasileiro. Recentemente, Lula também comentou sobre o fato de Musk ser cogitado para integrar o futuro governo de Donald Trump, especulando que o bilionário poderia ocupar o cargo de chefe do Departamento de Eficiência, caso Trump seja reeleito.

Na mesma linha de declarações polêmicas, Janja também usou sua fala para criticar o presidente argentino, Javier Milei, durante a semana. Ela condenou a oposição de Milei às pautas de gênero, enquanto a diplomacia brasileira, junto com o governo francês, se esforça para convencer o líder argentino a aprovar a inclusão de temas relacionados a direitos humanos no final do G-20.

Vídeo

CRISE DIPLOMÁTICA 🇺🇸🇧🇷



Esbanja está desesperada e já mostrando sua verdadeira face.



Aquela 'janja' amigável que a mídia esquerdista tentou criar não existe. Ela mandou o Elon Musk do próximo governo dos Estados Unidos ir se foder.



"Fuck you Elon Musk" pic.twitter.com/YHEBQtfCDO — Alex Moretti (@Alexmorettibr) November 16, 2024