Reprodução: Flipar Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente da história do Brasil

No dia 15 de novembro é celebrado no Brasil a Proclamação da República , que ocorreu na data no Rio de Janeiro , em 1889, e declarou o fim da monarquia . Resultado da insatisfação de civis e militares com o império, o movimento instaurou uma república no Brasil — ou seja, deixou de ter um poder centralizado em uma pessoa só, definida por laço familiar.

A principal figura da Proclamação foi o marechal Deodoro da Fonseca , um militar influente que liderou o grupo que organizou um golpe contra a monarquia no final do século XIX. A sociedade estava cansada do império não atender aos interesses e demandas dos brasileiros, e o regime começou a decair após o fim da Guerra do Paraguai , em 1870.

Principais causas

Os militares exigiam melhorias em suas carreiras, como reconhecimento pelos serviços prestados no Paraguai. Em relação à política, o Exército Brasileiro queria ter o direito de opinar sobre os rumos do país. A monarquia também procurou censurar os militares, proibindo que eles manifestassem suas opiniões em jornais e nas corporações militares.

Na sociedade, havia sub-representação popular no sistema político, que passava por mudanças com crescimentos de novos grupos sociais que acabavam sem voz na estrutura do Brasil.

Em 1870, foi lançado o Manifesto Republicano, documento que criticava a centralização do poder na monarquia e exigia um modelo federalista (que desse autonomia às províncias) no país. Esse manifesto também atribuía à monarquia a responsabilidade dos problemas do país e indicava a república como a solução. O manifesto foi um norteador do movimento republicano no fim do império.

A proclamação

Ao longo da década de 1880, as manifestações contra o imperador cresceram, com o grupo insatisfeito com o regime cada vez maior. Em novembro de 1889, uma conspiração feita por representantes de todas as áreas da sociedade se reuniu para acabar com a monarquia.

No dia 15 de novembro, o marechal Deodoro da Fonseca e as tropas foram até o quartel-general localizado no Campo do Santana, Rio de Janeiro, exigir a demissão do Visconde de Ouro Preto da presidência do gabinete ministerial. O visconde se demitiu e foi preso por ordem do marechal.

Um governo provisório foi formado e Deodoro da Fonseca foi nomeado como o primeiro presidente da história do Brasil.

Diferença entre a Proclamação e a Indenpendência

Apesar de, no calendário, as datas serem próximas (7 de setembro e 15 de novembro), os dois movimentos históricos do Brasil buscaram objetivos diferentes. A Independência do Brasil aconteceu quando D. Pedro I, em 1822, declarou que o Brasil não pertenceria mais a Portugal, se tornando uma nação livre, sem amarras com o país europeu.

Já a Proclamação da República foi a virada no modo de governo que comandava o Brasil já independente, no qual deixou de ser uma monarquia — poder absoluto a uma pessoa, com cargo passado como herança — para uma federação — escolha por meio de voto popular quem comanda o país, sem herança sanguínea.