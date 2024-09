Reprodução "Nortenho" tentou apresentar documento falso, mas foi descoberto pelos agentes

Nelson Gustavo Amarilla Elizeche , foragido internacional apontado como líder do Primeiro Comando da Capital (PCC) no Paraguai, foi preso pelos policiais do Batalhão da Fronteira (BPFron) neste domingo (22).

A prisão ocorreu na fronteira do Paraná com o Paraguai, na cidade de Cascavel .

Conhecido como "Nortenho", o suspeito lidera o grupo na fronteira de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, segundo agentes da Polícia Federal (PF).

O líder criminoso também era alvo de buscas das autoridades paraguaias e estava na Difusão Vermelha da Polícia Internacional (Interpol).

"Nortenho" estava em uma Land Rover que chamou a atenção dos investigadores, que decidiram abordá-lo. Ele apresentou um documento falso, que dizia ter nacionalidade paraguaia e tentou fugir, mas foi interceptado.

No Paraguai, ele era alvo de três mandados de prisão pelos crimes de homicídio e sequestro. Já no Brasil, ele era procurado por tráfico de drogas, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Cascavel, onde permanece sob tutela da Justiça.

