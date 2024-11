Fernando Frazão/Agência Brasil Reunião de cúpula do G20

A Cúpula de Líderes do G20, evento que reúne as 20 principais economias do planeta, acontecerá no Rio de Janeiro a partir desta quinta-feira (14) até terça (19). É a primeira vez que o evento será realizado no Brasil .

Espera-se que 55 delegações de 40 países e de 15 organismos internacionais desembarquem no Rio nos próximos dias. Entre os confirmados estão os presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping.

A capital fluminense estará agitada durante a semana, pois além da agenda do G20, haverá também a intensa programação paralela: Cúpula do G20 Social, Urban 20 e Aliança Global Festival.

Entenda, a seguir, o que é o G20, seus participantes, o que será discutido e os eventos da próxima semana.



O que é o G20?

É a abreviação para “Grupo dos Vinte”, um “clube” de cooperação internacional em que os países membros discutem iniciativas para promover melhorias econômicas, políticas e sociais.

Ele foi criado após a crise financeira no fim da década de 90 e passou a fazer reuniões periódicas entre os membros a partir da crise econômica de 2008, com o colapso do banco Lehman Brothers.



Ao longo do ano, o grupo estabelece acordos e os assina justamente no último dia da reunião de cúpula.

Quem faz parte do G20?

O G20 conta com os países mais industrializados do mundo: Brasil, África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia -, além da União Europeia e União Africana.

A presidência do G20 é rotativa e muda anualmente. O Brasil exerce a presidência do G20 de 1º de dezembro de 2023 a 30 de novembro de 2024 e, com isso, tem o papel de organizar a cúpula e definir temas para discussão.

Além disso, os países que ocupam a presidência rotativa do grupo podem convidar outras economias mundiais para participar das discussões. A presidência brasileira convidou os seguintes: Angola, Egito, Emirados Árabes, Espanha, Nigéria, Noruega, Portugal e Cingapura.

Quem vem?

De todos os países membros, apenas o líder da Rússia, Vladimir Putin, já confirmou que não virá. Os outros chefes de Estado já confirmaram presença - sendo assim, o Brasil vai receber, nos próximos dias:

Joe Biden (Estados Unidos)

Xi Jinping (China)

Cyril Ramaphosa (África do Sul)

Claudia Sheinbaum (México)

Arábia Saudita,

Javier Milei (presidente da Argentina)

Anthony Albanese (primeiro-ministro da Austrália)

Justin Trudeau (presidente do Canadá)

Yoon Suk-yeol (presidente da Coreia do Sul)

Emmanuel Macron (presidente da França)

Olaf Scholz (primeiro-ministro da Alemanha)

Giorgia Meloni (primeira-ministra da Itália)

Prabowo Subianto (presidente da Indonésia)

Narendra Modi (primeiro-ministro da Índia)

Shigeru Ishiba (primeiro-ministro do Japão)

Keir Starmer (primeiro-ministro do Reino Unido)

Recep Tayyip Erdoğan (presidente da Turquia)

Como o grupo funciona?

O grupo se divide em duas frentes de atuação: trilha de Sherpas e trilha de Finanças.

Os Sherpas são os representantes oficiais dos líderes dos países-membros e acompanham as negociações e discutir as principais pautas do grupo.

Já a de Finanças envolve os líderes dos ministérios da economia e presidentes de bancos centrais para discutir temas macroeconômicos.Essa equipe se reúne pelo menos quatro vezes por ano, sendo duas delas em paralelo às reuniões gerais do Banco Mundial e do FMI.

Quais temas o Brasil propôs para o G20?

A presidência do Brasil colocou três temas na prioridade de discussão do G20:

combate à fome, à desigualdade e à pobreza (foi lançada a Aliança Global Contra a Fome);

enfrentamento às mudanças climáticas e por políticas de sustentabilidade e uma transição energética justa;

uma nova governança global, para que países emergentes tenham mais representatividade em órgãos como a Organização das Nações Unidas (ONU).

Onde serão os eventos do G20 no Rio?



A cúpula com os chefes de Estado será em 18 e 19 de novembro, no Museu de Arte Moderna (MAM), no Aterro do Flamengo, na altura da Glória. O espaço passou por uma reforma de R$ 40 milhões.

Quais são os eventos paralelos?

A partir desta terça (12) a domingo (16), haverá quatro eventos paralelos do G20 no Rio:

12 a 15 de novembro: 4º encontro de Sherpas

Entre os dias 12 e 15 de novembro, os representantes dos países vão se reunir para atualizar as atividades dos 15 grupos de trabalho, e antecipar possíveis negociações entre os países sobre os principais temas do G20. A liderança desse ano da Trilha de Sherpas é do embaixador brasileiro Mauricio Carvalho Lyrio.

12 e 13 de novembro: Cúpula Civil 20 (C20)

As organizações sociais vão se reunir nos dias 12 e 13 de novembro na Cúpula Civil 20 (C20), no Novotel Rio de Janeiro Porto Atlântico, bairro Santo Cristo, região central da cidade.

Liderado pela Abong - Associação Brasileira de Organizações não Governamentais (ONGs) - o encontro prevê mais de 1,5 mil organizações de mais de 60 países e deve ser palco para discussão sobre propostas sociais por meio da justiça econômica.

14 a 17 de novembro: Cúpula Urban 20 (U20)

Nos dias 14 e 17 de novembro, no Armazém da Utopia, no Complexo Mauá, os prefeitos das principais cidades do G20 se reúnem para discutir propostas de soluções e desafios urbanos, além dos futuros das cidades. É a primeira vez que o U20 terá uma programação aberta ao público geral.

14 a 16 de novembro: Cúpula do G20 Social

A Cúpula do G20 Social será realizada no período de 14 a 16 novembro e reunirá cidadãos de todos os países no grupo, com o objetivo de expandir a participação da sociedade civil e atores não-governamentais nas atividades e nas decisões do G20.

As mais de 200 atividades previstas serão no Museu do Amanhã, Armazém 2, Armazém 3, Armazém Utopia e no Espaço Kobra.

Aliança Global Festival



Todos os dias de evento, ao final da tarde, a Aliança Global Festival levará grandes nomes da música brasileira à Praça Mauá - estão confirmados artistas como Seu Jorge, Ney Matogrosso, Fafá de Belém, Zeca Pagodinho, Diogo Nogueira, Alceu Valença, entre outros.

Como serão os próximos dias no Rio?

Os moradores da cidade maravilhosa terão um "megaferiadão", criado para esvaziar as ruas e facilitar o deslocamento das delegações.

A “folga” começa na sexta-feira (15), feriado da Proclamação da República; segue pelo fim de semana, no sábado (16) e domingo (17); avança pela segunda (18) e terça (19), dias determinados como feriados extraordinários devido à Cúpula, e se encerra na quarta-feira (20), quando é comemorado o Dia da Consciência Negra.

Não haverá expediente nos órgãos públicos, e os bancos também vão fechar — contas de consumo (como água, energia e telefone) e carnês com vencimento no feriado poderão ser pagos sem acréscimo no 21 de novembro.

Vale lembrar que o megaferiadão não contemplará todo mundo, então é importante checar como o local onde trabalha funcionará durante os próximos dias. Serviços essenciais, como saúde e segurança, públicos ou privados; transporte público; coleta de lixo e limpeza urbana; serviços funerários; e estabelecimentos atacadistas funcionarão normalmente.