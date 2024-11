Bruno Peres/Ag Brasil Bomba explode em frente ao STF

As duas explosões em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF) provocaram uma reação imediata dos ministros do STF , que enviaram uma mensagem contundente aos principais nomes do Congresso : "não vamos permitir que ousem debater anistia depois disso". O recado foi reforçado por telefonemas para líderes da Câmara, deixando claro que a tolerância seria zero, segundo o blog da Natuza Nery, do "g1".

No Congresso, parlamentares da base bolsonarista visavam incluir na pauta da Câmara os Deputados um projeto para anistiar os presos por atos golpistas de oito de janeiro.

A Esplanada dos Ministérios, que já havia sido alvo de ataques golpistas em janeiro de 2023, passará por mudanças em seus protocolos de proteção. A segurança não será mais voltada apenas para o controle de grandes manifestações, mas também para a prevenção de atos isolados como o de ontem.

Segundo pessoas ouvidas pelo blog, tanto autoridades de segurança quanto figuras protegidas por elas, após o ocorrido, o cenário mudou drasticamente, que elevaram o grau de seriedade da situação.

O Ataque

As explosões ocorreram com um intervalo de 20 segundos, por volta das 19h30, e logo a área em frente ao STF foi isolada. A primeira explosão aconteceu em um carro estacionado no estacionamento do Anexo IV da Câmara dos Deputados. O veículo estava registrado em nome de Francisco Wanderley Luiz, que também foi identificado como a vítima fatal da segunda explosão, ocorrida em frente ao Supremo, pouco tempo depois.

Francisco, que foi candidato a vereador em Rio do Sul, Santa Catarina, nas eleições de 2020 pelo PL, não conseguiu se eleger. A Polícia Civil do Distrito Federal confirmou sua identidade por volta das 23h50.

Investigação

A Polícia Federal (PF) assumiu as investigações e, considerando a possibilidade de um novo ataque aos Três Poderes, encaminhará o inquérito ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, que já é responsável pela investigação sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. O caso é tratado com extrema gravidade, dado o contexto de ameaças às instituições.

Sequência das Explosões: