Reprodução / GloboNews - 18.01.2024 São Paulo em estado de atenção para chuvas fortes

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de "perigo" para chuvas intensas e ventos fortes que devem atingir São Paulo , Minas Gerais, e outros sete estados, além do Distrito Federal, nesta quarta-feira (13). O aviso laranja abrange também Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Tocantins e a capital federal, com previsão de chuvas entre 30 a 60 mm/h e rajadas de vento de até 100 km/h. O fenômeno traz risco de alagamentos, queda de árvores, corte de energia elétrica e descargas elétricas.

De acordo com o Inmet, em caso de ventos fortes, é fundamental que a população siga recomendações de segurança, como evitar se abrigar debaixo de árvores, que podem cair, e não estacionar perto de torres de transmissão ou placas de publicidade, que podem ser derrubadas pelos ventos. Além disso, o órgão orienta que, se possível, aparelhos elétricos sejam desligados, para evitar danos em caso de queda de energia.

O alerta amarelo, que indica "perigo potencial", também prevê chuvas intensas, mas com menor intensidade do que o alerta laranja. As áreas afetadas incluem estados como Acre, Amazonas, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo e Tocantins. Para essas regiões, a previsão é de chuvas de até 50 mm/dia e ventos de até 60 km/h.

O Inmet alerta para o risco de queda de galhos, alagamentos, problemas na rede elétrica e possíveis descargas. Em caso de rajadas de vento nos próximos dias, a recomendação é evitar abrigo sob árvores, devido ao perigo de raios, além de não estacionar perto de torres de transmissão ou placas de propaganda e evitar o uso de aparelhos conectados à tomada.



Mudança no tempo em São Paulo

A aproximação de uma frente fria deve provocar queda nas temperaturas e instabilidades em São Paulo, com chuvas isoladas e trovoadas durante a manhã e à tarde. A mínima para a cidade de São Paulo é de 15°C e a máxima de 20°C. Na terça-feira (12), a capital paulista registrou temperaturas entre 17°C e 29°C. A previsão é de chuvas também nas cidades do interior e na região Sudeste, com forte intensidade na sexta-feira (15) e no sábado (16).

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo alerta para a possibilidade de alagamentos, deslizamentos de terra e queda de árvores devido à combinação de chuvas fortes e ventos.

O sistema frontal que avança pela cidade também deve provocar tempo nublado e queda nas temperaturas, com umidade do ar elevada em 75%. A primeira quinzena de novembro já registrou mais de 80% da chuva esperada para todo o mês na capital paulista.

No interior de São Paulo, a previsão é de chuvas rápidas nas regiões de Campinas e Ribeirão Preto, com risco de transtornos similares.