Ludimila Ferreira USP volta a ranking global

Após cinco anos, a Universidade de São Paulo (USP) reconquistou o primeiro lugar no ranking de melhores universidades da América Latina , elaborado pela Times Higher Education, consultoria britânica reconhecida mundialmente. A última vez em que a USP havia liderado a classificação foi em 2018. Desde então, o posto vinha sendo ocupado pela Pontifícia Universidade Católica do Chile , que agora ocupa a quarta posição.

O ranking de 2024 coloca o Brasil como líder incontestável, com sete das dez melhores universidades da América Latina. Além da USP, duas outras instituições brasileiras figuram entre as três primeiras colocadas: a Universidade de Campinas (Unicamp) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), ocupando respectivamente a segunda e terceira posições. A Unicamp subiu uma posição, do terceiro para o segundo lugar, enquanto a UFRJ saltou do 11º para o 3º lugar, mostrando um impressionante avanço.

Além disso, a Universidade Estadual Paulista (Unesp) também teve uma melhora relevante, subindo do décimo para o quinto lugar. Esse desempenho consolidou o Brasil como um dos países com maior número de universidades de alta qualidade na América Latina.

No ranking global da Times Higher Education, a USP já figurava como a melhor universidade da América Latina em 2023 e, este ano, alcançou a marca histórica de retornar ao Top 200 mundial após 12 anos de ausência, um feito importante que reflete a excelência acadêmica e de pesquisa da instituição. Vale ressaltar que as métricas utilizadas para as classificações global e regional são distintas, com a avaliação da América Latina focada principalmente em aspectos como ensino, pesquisa, citações acadêmicas e internacionalização.

O Brasil também se destaca com um expressivo número de universidades classificadas no ranking regional. Ao todo, 69 instituições brasileiras estão na lista, o que reforça a crescente reputação do país no cenário educacional latino-americano. A consultoria britânica afirma que, se o objetivo é estudar em uma das melhores universidades da América Latina, "ir para o Brasil pode ser sua melhor aposta".

O ranking das melhores universidades da América Latina de 2024 inclui 214 instituições de ensino superior, de 16 países da região. A Colômbia é o segundo país com maior número de universidades classificadas, com 38, embora nenhuma delas tenha ficado entre as dez melhores. O México também figura com destaque, com o Tecnológico de Monterrey ocupando a sétima posição.

Confira o Top 10: