Reprodução / GloboNews - 18.01.2024 Inmet emitiu alertas por risco de chuvas intensas em parte do país nesta segunda-feira (11)

A semana no Brasil começa com clima instável e uma série de alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) , que advertiu sobre o risco de chuvas fortes e ventos intensos até a manhã de segunda-feira (11). O órgão emitiu alertas em dois níveis: "perigo" e "perigo potencial", para diferentes regiões do país, veja abaixo.

Desde o último domingo, o Inmet alerta para chuvas de alta intensidade em várias áreas, com previsão de precipitações que podem variar entre 30 e 60 mm por hora, ou até 100 mm por dia, além de ventos fortes que podem atingir de 60 a 100 km/h.

Com isso, eleva o risco de alagamentos, quedas de energia elétrica, deslizamentos de terra e danos causados por galhos de árvores. Estão sob esse alerta as regiões do Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Piauí e Tocantins.

Além disso, várias outras áreas do país estão sob alerta de "perigo potencial", a classificação mais baixa na escala de risco. Nessas regiões, os meteorologistas prevêem chuvas moderadas, com volumes entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos que podem chegar de 40 a 60 km/h.

Cidades do Acre, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Piauí, Rondônia e Roraima estão na lista de risco potencial.

São Paulo

Após vários dias de chuvas frequentes e garoa, a cidade de São Paulo começa a semana com uma leve trégua nas precipitações nesta segunda-feira (11). Embora o tempo se mantenha predominantemente nublado, a previsão indica que o tempo não deverá ser tão instável como nos últimos dias, com temperaturas variando entre 14°C e 29°C, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O cenário de tempo mais estável nesta segunda se estende a todo o estado de São Paulo, com exceção da região norte, que pode registrar chuvas isoladas. A Defesa Civil prevê um aumento gradual nas temperaturas, o que deve trazer uma sensação de calor para a maior parte do estado.

Na capital paulista, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) alerta que, embora o clima se mantenha tranquilo, uma nova frente fria pode se aproximar da cidade na noite de terça-feira (12). Isso pode provocar rajadas moderadas de vento e pancadas isoladas de chuva.

Para terça-feira, a previsão é de um dia mais quente, com temperaturas chegando a até 30°C. Há possibilidade de chuvas esparsas, acompanhadas de trovoadas, principalmente durante a tarde e noite. Já na quarta-feira (13), as temperaturas devem cair um pouco, com mínima de 13°C e máxima de 22°C. Mais chuvas são esperadas, e o clima úmido continuará com a chegada de novos sistemas meteorológicos.

A partir de quarta-feira até o sábado (16), um sistema de baixa pressão que se forma no Sul do país pode provocar chuvas mais volumosas no estado de São Paulo. A Defesa Civil alerta para a possibilidade de raios e ventos fortes, além de risco de temporais, especialmente no interior e litoral paulista.

A Climatempo, por sua vez, destaca que, além das frentes frias que influenciam o clima na região, a circulação de ventos em diferentes camadas da atmosfera tem contribuído para o aumento das chuvas em novembro. Esse fenômeno favorece a formação de corredores de umidade que se estendem desde o Norte até o Sudeste, passando pelo Centro-Oeste, resultando em chuvas mais intensas e frequentes ao longo da semana.

Portanto, enquanto o início da semana traz um alívio temporário, a previsão é de que o clima volte a ficar instável em São Paulo nos próximos dias, com chuvas mais fortes e possibilidade de tempestades até o fim da semana.

O clima instável é resultado de uma frente fria que avança do Uruguai e da Argentina em direção ao Brasil. A previsão é que a frente fria traga chuvas para o Sul, começando pelo Rio Grande do Sul e Paraná. Para esta segunda-feira (11), o sol predomina no início do dia, mas o tempo começa a mudar com a chegada da frente fria, que intensifica a instabilidade a partir da noite de terça-feira (12).

A Climatempo, por sua vez, explica que a frente fria estará associada a uma área de baixa pressão no Oceano Atlântico, mas sem representar grandes riscos para as áreas costeiras. A formação de um ciclone extratropical em alto-mar é possível, mas o fenômeno não deverá afetar diretamente as regiões do país. A expectativa é de ventos fortes e a formação de nuvens cumulonimbus, típicas de tempestades.

Nos próximos dias, a previsão é de que as condições climáticas com ventos fortes e chuvas diminuam gradualmente no Sul do Brasil. Entretanto, as temperaturas devem cair, e áreas da serra gaúcha, Campanha e oeste do Rio Grande do Sul podem registrar geadas no meio da semana.