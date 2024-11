Reprodução/RedeTV O presidente Lula (PT) em entrevista, no último dia 6, aos senadores Jorge Kajuru (PSB-GO) e Leila Barros (PDT-DF)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o mandatário venezuelano, Nicolás Maduro, é "problema da Venezuela ", na esteira da tensão que culminou na convocação do embaixador de Caracas em Brasília pelo regime chavista.

"Eu quero que a Venezuela viva bem, que eles cuidem do povo com dignidade. O povo venezuelano cuida do Maduro, e eu cuido Brasil. E vamos seguir em frente. Não posso ficar me preocupando, ora brigar com a Nicarágua, ora brigar com a Venezuela, ora brigar não sei com quem", disse Lula em entrevista à RedeTV.

"Eu aprendi que a gente tem que ter muito cuidado quando vai tratar de outros países e presidentes. Eu acho que o Maduro é um problema da Venezuela, não do Brasil", acrescentou.

O governo brasileiro não reconheceu o resultado das eleições venezuelanas de 28 de julho devido à recusa de Caracas em divulgar as atas de votação e vetou a entrada do país no Brics na reunião do grupo em outubro, na Rússia.

O bloqueio provocou protestos da Venezuela, que acusou o Ministério das Relações Exteriores do Brasil de promover uma "agressão brutal". Além disso, o regime Maduro afirmou que o assessor internacional de Lula, Celso Amorim, é um "mensageiro do imperialismo norte-americano".