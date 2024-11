Ludimila Ferreira Que horas pode sair com a prova do Enem no segundo dia?

Neste domingo (10) acontece o segundo dia do Enem 2024 (Exame Nacional do Ensino Médio) e os horários são um pouco diferentes da semana passada. Apesar dos portões abrirem às 12h e o exame começar às 13h30, a duração completa é um pouco mais curta: finaliza às 18h30 . Isso quer dizer que os candidatos podem sair com o caderno de questões do local de prova às 18h.

Importante frisar que, caso sobrem três candidatos na sala, o trio precisa deixar o local de prova em grupo.

A partir das 18h, quem fez a prova poderá acompanhar a correção dos gabaritos extraoficiais aqui , pelo site do GUIA DO ESTUDANTE. Já salve o link e não perca!

Horários do segundo dia do Enem 2024

Abertura dos portões: 12h

12h Fechamento dos portões: 13h

13h Início das provas: 13h30

13h30 Saída permitida sem o caderno de questões: 15h30

15h30 Saída permitida com o caderno de questões: 18h

18h Fim das provas: 18h30

Calendário Enem 2024

Inscrições: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Pagamento taxa de inscrição: 27 de maio a 19 de junho

27 de maio a 19 de junho Pedido de tratamento pelo nome social: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Solicitação de atendimento especializado: 27 de maio a 14 de junho

27 de maio a 14 de junho Resultado do pedido de atendimento especializado: 17 de junho

17 de junho Recurso do pedido de atendimento especializado: 17 a 21 de junho

17 a 21 de junho Aplicação das provas: 3 e 10 de novembro

3 e 10 de novembro Divulgação do gabarito: 20 de novembro

20 de novembro Divulgação do resultado: 13 de janeiro

