Um homem e uma mulher foram presos por suspeita de matar um motorista de aplicativo a tiros durante um assalto em Fortaleza ( CE ), no bairro Parque Santa Rosa . O crime aconteceu na noite da última terça-feira (5), já os suspeitos foram capturados na manhã de quinta (7).

De acordo com a Polícia Civil , o crime aconteceu após o casal embarcar no carro de um motorista de aplicativo. No trajeto, eles anunciaram o assalto. Durante a ação, o condutor bateu o veículo em um poste.

Após o acidente, o homem, de 23 anos, e a mulher, de 18 anos, renderam um segundo motorista de aplicativo, identificado como Francisco de Assis, de 35 anos, que estava parado no veículo. Ele foi atingido por tiros e morreu no local.

Prisões

Investigações coordenadas pela 9ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) identificaram que o homem e a mulher são os autores do latrocínio (roubo seguido de morte) do motorista. Eles foram presos no bairro Alto Alegre, no município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O homem possui antecedentes criminais por roubo, roubo a pessoa, furto, e outros crimes de trânsito. Na ocasião, a polícia também cumpriu um mandado de prisão definitiva contra ele por roubo.

Os dois suspeitos, que não tiveram identidades reveladas, foram conduzidos para o DHPP, onde foram autuados em flagrante por crime de latrocínio.