Divulgação/Defesa Civil Correntes de água invadiram a casa onde a menina dormia

O corpo de Kimberly Valentina Camargo , de dois anos, foi encontrado na manhã desta sexta-feira (8) após ela ter desaparecido durante uma enxurrada que atingiu sua casa em General Carneiro , no sul do Paraná. O corpo foi localizado a cerca de 2,5 quilômetros da residência onde a criança morava.

O Corpo de Bombeiros confirmou a informação e detalhou que o corpo foi avistado por um morador da cidade, que o viu no Rio Jangada por volta das 7h30. O morador então acionou as autoridades, e equipes de resgate se dirigiram rapidamente ao local.

De acordo com o capitão André Fonseca, a equipe de resgates estava retomarando as buscas quando foi interceptada por um civil que informou sobre a localização do corpo. Daniel Kaneko Leal, tenente do Corpo de Bombeiros, confirmou que o corpo estava na margem do rio.

"Fomos até o local e confirmamos. Infelizmente, já sem vida", disse o tenente ao g1.

O que aconteceu

O desaparecimento de Kimberly ocorreu após uma forte enxurrada que invadiu a casa onde ela morava com seus pais e duas irmãs. O local fica próximo a um rio, e, segundo o Corpo de Bombeiros, a criança foi arrastada enquanto estava dormindo, quando a água subiu rapidamente.

Na noite de quarta-feira (6) para a manhã de quinta-feira (7), o município de General Carneiro registrou 160,8 mm de chuvas, o maior volume do estado. Esse número é superior à média histórica de novembro, que é de 134 mm.

As buscas pela criança envolveram mais de 60 profissionais dos Corpos de Bombeiros de General Carneiro, União da Vitória e Irati, com o apoio de barcos e equipes especializadas, como o Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST). Além do caso de Kimberly, os bombeiros também atenderam outras ocorrências, como a retirada de pessoas de áreas de risco e locais alagados.

Além da tragédia com a criança, a cidade sofreu grandes estragos devido à força das chuvas e da enxurrada. De acordo com o Governo do Estado, aproximadamente 1.725 pessoas foram afetadas pelas chuvas, sendo 1.450 delas em situação de vulnerabilidade social, com suas casas inundadas.

Cerca de 200 pessoas precisaram deixar suas residências devido aos danos causados pela água, muitas delas buscando abrigo com parentes e amigos. No entanto, a situação já está se estabilizando, e a maioria desses desabrigados retornou para suas casas na manhã de quinta-feira, quando os níveis das águas começaram a baixar e a limpeza nas casas afetadas pôde ser iniciada.