Tomaz Silva/Agência Brasil Aeroporto Santos Dumont, no Rio, enfrenta problemas

Nesta sexta-feira (8), passageiros enfrentam transtornos nos aeroportos de Congonhas , em São Paulo, e Santos Dumont , no Rio de Janeiro, devido ao cancelamento de voos. Desde a noite de quinta-feira (7) há relatos de problemas para embarcar, com muitos passageiros sendo afetados.

De acordo com relatos de passageiros ao Estadão, o Aeroporto de Congonhas viveu uma madrugada de caos. Algumas pessoas chegaram a embarcar, mas foram obrigadas a sair das aeronaves. Houve também dificuldades no atendimento prioritário e problemas para encontrar hotéis com vagas, apesar de vouchers estarem sendo distribuídos. Além disso, duas viaturas da Polícia Militar estavam na porta do aeroporto.

Nas redes sociais, internautas relataram grandes aglomerações nas áreas de check-in e embarque. "Dezenas de voos cancelados em Congonhas e Santos Dumont. Milhares de passageiros pernoitando nas áreas de embarque sem receber nenhuma informação das companhias aéreas", escreveu o usuário Júlio Macondo no X (antigo Twitter).

A Aena, concessionária responsável por Congonhas, afirmou ao jornal que o aeroporto segue operando normalmente para pousos e decolagens. No entanto, devido a ajustes na malha aérea e condições meteorológicas, 12 pousos e 5 decolagens foram cancelados. A recomendação da Aena é que os passageiros entrem em contato diretamente com as companhias aéreas para verificar a situação de seus voos.

A Gol informou que, devido a restrições operacionais entre quinta e sexta-feira, houve atrasos e cancelamentos de voos saindo de Congonhas. A companhia destacou que os passageiros afetados estão sendo assistidos conforme a Resolução 400 da ANAC, com a possibilidade de reacomodação em outros voos.

A Latam também comunicou que alguns de seus voos de e para Congonhas foram cancelados ou desviados para outros aeroportos devido às fortes chuvas na capital paulista. A empresa recomendou que os passageiros verifiquem o status dos seus voos antes de se dirigirem ao aeroporto.

Rio

No Santos Dumont, no Rio de Janeiro, também houve cancelamentos de voos, com alguns destinos como São Paulo/Congonhas sendo afetados. Já o Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, está operando normalmente, sem registros de cancelamentos ou atrasos, de acordo com a Gru Airport.

O tempo também tem sido um fator crítico para os transtornos nos aeroportos e na cidade. A capital paulista registrou 163 mm de chuva na primeira semana de novembro, mais do que a média para todo o mês, que é de 145 mm. Isso ocorreu em meio a temporais, e a previsão é que as chuvas continuem na tarde desta sexta-feira.

Além disso, há relatos de falta de energia elétrica na região metropolitana de São Paulo. A Enel informou que ao menos 30 mil endereços estão sem luz, sendo 25 mil na capital paulista.

Para o fim de semana, a previsão é de mais chuvas devido à propagação de uma frente fria pelo litoral paulista. As temperaturas devem continuar mais baixas, com máximas na casa dos 20°C.