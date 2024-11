Wilson Dias/Agência Brasil Michel temer foi assessor de Bolsonaro

O ex-presidente Michel Temer (MDB) afirmou, em entrevista à CNN, que não tem a intenção de voltar à vida política e disputará a presidência nas eleições de 2026. "Eu estou fora da vida pública", declarou o ex-presidente, atual dirigente nacional do MDB . A declaração de Temer ocorre após o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) citar seu nome como possível vice em 2026.

Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, Bolsonaro afirmou que não descarta conversar com qualquer pessoa sobre a composição de sua chapa para as próximas eleições presidenciais.

No PL, o nome de Michel Temer vem sendo citado como uma opção para ajudar a direita a atrair apoio de partidos do centro, com vistas à disputa de 2026. No entanto, o ex-presidente do Brasil reforçou sua decisão de se manter afastado da vida política.

O que aconteceu

À Folha de S.Paulo, Bolsonaro comentou a vitória de Donald Trump nas eleições norte-americanas, que considera um "passo importante" para a sua própria candidatura nas eleições de 2026. Para ele, a eleição de Trump seria um indicativo de que sua inelegibilidade, determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até 2030, seria uma estratégia para excluí-lo da disputa presidencial.

Em relação à comparação com Trump, Bolsonaro fez uma reflexão sobre as investigações que ambos enfrentam e mencionou o episódio da invasão do Capitólio, em janeiro de 2021.

"Lá teve o Capitólio, que teve mortes. Tentaram de todas as maneiras colocar na conta dele. Lógico, ele é uma pessoa de uma enorme diferença em relação a mim, foi presidente de um país muito rico, fantástico, tem boas amizades com todo o mundo, o cara é bilionário. Enfrentou a perseguição do Judiciário. Eu aqui estou esquivo", disse Bolsonaro.

O ex-presidente também destacou sua intenção de voltar ao Palácio do Planalto.

"Ser presidente é uma merda. Eu não sei como é que cheguei à Presidência. Aconteceu. Dei o melhor de mim. Você estava preparado? Não estava. Apesar de 28 anos de Parlamento, quando você vê aquela cadeira lá, cai para trás. Agora a minha pretensão [é a] de voltar. Eu tenho um sonho. Qual é o sonho? De ajudar o Brasil", afirmou Bolsonaro.

Sobre a dificuldade de governar no atual momento, Bolsonaro reconheceu a falta de maioria no Congresso Nacional, mas acredita que em 2026 surgirá "uma bancada enorme".

O ex-presidente também mencionou a possibilidade de uma futura anistia para aqueles presos em decorrência dos eventos de 8 de janeiro de 2023, assim como para ele próprio.

Recentemente, Bolsonaro sinalizou seu interesse em contar com Michel Temer como seu vice em uma possível candidatura em 2026. O ex-presidente, no entanto, ressaltou que a escolha do vice não está definida.

"Não descarto conversar com ninguém. Não sei… ele é garantista, é um ex-presidente. O impeachment [de Dilma Rousseff em 2016] abriu uma brecha para eu me candidatar. Não existe impeachment sem vice", comentou Bolsonaro, em referência ao papel de Temer na sucessão presidencial após o impeachment de Dilma Rousseff.

À CNN, Temer comentou sobre as recentes eleições nos Estados Unidos e a influência delas sobre o cenário político brasileiro. "As eleições daqui se resolvem segundo as nossas realidades locais", afirmou, minimizando a comparação entre a situação política dos dois países.