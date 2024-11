Reprodução/Instagram Atual esposa de Daniel Cravinhos descobriu traição e expôs nas redes sociais





Ex-namorado de Suzane von Richthofen e condenado pela morte dos pais dela, Daniel Cravinhos , agora com 43 anos, voltou aos holofotes seis anos depois de deixar a prisão. A atual esposa descobriu uma traição e expôs o marido em seu perfil no Instagram.

Cumprindo pena em regime aberto, Daniel acabou de ter o primeiro filho com a estudante Andressa Rodrigues , de 28 anos. A união chegou ao fim após a descoberta.

Andressa expôs nas redes sociais prints de uma conversa entre Daniel Cravinhos e sua suposta amante. "Aqui foi onde descobri a traição. E eles debocharam ainda, achando que eu tinha acreditado que ele não estava me traindo", legendou a mulher, ao compartilhar a conversa entre os dois nos stories de seu perfil no Instagram.

Descoberta da traição

A mãe da filha de Cravinhos, que nasceu recentemente, disse que descobriu a traição quando ainda estava grávida. Para ter provas da infidelidade, ela contou que clonou o celular do marido e gravou trecho de uma conversa dele com outra mulher, que seria a amante.

A suposta amante chamou Daniel Cravinhos de "meu amor", e ele a chama de "minha linda", de acordo com as mensagens. Em entrevista para o jornal O Globo, Andressa diz que Daniel admitiu a traição e justificou a infidelidade ao fato de querer "viver livremente" após ficar "muito tempo preso em Tremembé" e que, agora, deseja se relacionar com mais mulheres.

Até o momento, Daniel Cravinhos não se manifestou publicamente sobre a suposta traição. Seu relacionamento com Andressa durou três anos.

Daniel foi casado com a biomédica Alyne Bento, de 40 anos, de quem adotou o sobrenome para se afastar do próprio, marcado pela ligação com o duplo homicídio que chocou o país em 2002.





Condenação

Daniel Cravinhos foi condenado a 39 anos e seis meses de prisão pelo assassinato dos pais da então namorada Suzane von Richthofen, em 2002. Desde 2018, ele cumpre pena no regime aberto. Além dele, seu irmão Cristian e a própria Suzane foram condenados pelo crime. Dos três, Cristian é o único que continua preso.

Atualmente, Daniel trabalha em uma oficina de customização de motos e capacetes.