Flickr - Pedro Rocha Aranha armadeira pode causar ereção, o que ajudou cientistas a pensarem no remédio





Um gel feito a partir do veneno de aranhas armadeiras pode ser uma alternativa natural para tratar a disfunção erétil. A descoberta é de cientistas da Universidade Federal de Minas Gerais.

Liderados pela professora Maria Elena de Lima , cientistas desenvolveram o produto, um gel espalhável, e, em breve, entram na terceira fase de testes em larga escala com humanos. A partir de janeiro de 2025, a Universidade começará testes com voluntários.

Caso tudo corra bem, o produto pode estar nas prateleiras em 2026!

Veneno de aranha armadeira causa ereção

Marcelo Salim , um dos urologistas envolvidos nos estudos, contou que os testes começaram de maneira um pouco diferente: perceberam que crianças picadas por aranhas-armadeiras acabavam com ereções.

Maria Elena e o grupo de pesquisadores descobriram que o efeito se dá, principalmente, por ação da molécula BZ371A. Sabe-se que esta está ligada a ereções e é estudada no mundo inteiro.





Gel revolucionário

A partir das descobertas, começou o desenvolvimento com o veneno da aranha. “Estamos na fase 2, que testa homens, uns com placebo e outros com medicamento. Em janeiro, já se abre essa pesquisa e vamos constatar, se Deus quiser, que o remédio é eficiente. Na fase 3, você abre a pesquisa para um grande número de pessoas. Dando certo, e dará certo, será a primeira vez que o Brasil vai lançar um medicamento para o mundo”, disse Marcelo a Itatiaia.

Resultados do gel

Para funcionar, o gel deve ser espalhado no órgão reprodutor. O medicamento entra na corrente sanguínea, aumenta a vasodilatação, o que causa aumento do fluxo sanguíneo. É um efeito similar ao do viagra, mas mais natural.

Além da ereção, o gel também tem poder de rejuvenescimento: “Ele é mais natural do que o Viagra. É um gel que será passado no pênis. Além de provocar a vasodilatação e a ereção, ele rejuvenesce o corpo cavernoso. Ele vai provocar a neovascularização e vai fazer o corpo cavernoso ficar mais novo. Isso é uma novidade no mundo. E não tem nenhuma contraindicação, o que é interessante.”

No futuro, o gel também será testado em mulheres “para que ela use de forma tópica, portanto, gel passado na vagina e no clitóris. O que se espera é que tenha um resultado semelhante ao do homem. É uma novidade mundial.”