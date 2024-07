Reprodução A aranha-armadeira também é uma das aranhas venenosas mais famosas do Brasil





As aranhas são conhecidas por sua diversidade e algumas espécies são particularmente perigosas devido ao seu veneno potente. Uma que faz parte da lista é brasileira.



Conheça algumas das mais temidas:

1. Aranha Armadeira (Phoneutria spp.)

Também conhecida como aranha errante brasileira, é considerada uma das aranhas mais venenosas do mundo. Seu veneno pode causar dor intensa, problemas cardíacos e, em casos raros, pode ser fatal.

2. Viúva Negra (Latrodectus spp.)

Encontrada em várias partes do mundo, a viúva negra é conhecida pela fêmea, que tem um corpo preto com uma marca de ampulheta vermelha no abdômen. Sua mordida pode causar dor severa, cólicas musculares, náuseas e outras complicações.

3. Aranha Marrom (Loxosceles spp.)

Também chamada de aranha reclusa, sua mordida pode causar necrose na pele, resultando em feridas graves. Em casos graves, pode levar à falência renal e até mesmo ser fatal.

4. Aranha de Sydney (Atrax robustus)

Encontrada na Austrália, é uma das aranhas mais venenosas do mundo para humanos. Sua mordida pode causar dor intensa, espasmos musculares e, se não tratada rapidamente, pode ser fatal.

5. Aranha de Saco Amarelo (Cheiracanthium spp.)

Comum em várias partes do mundo, sua mordida pode resultar em dor local, inchaço e, em casos mais graves, sintomas sistêmicos como febre e náusea.





Cuidados



Embora essas aranhas representem um risco devido ao seu veneno poderoso, a maioria dos casos de mordida pode ser tratada com sucesso se a pessoa buscar atendimento médico imediato.

Ataques fatais são raros e medidas preventivas simples, como evitar áreas conhecidas por abrigar essas espécies, podem reduzir consideravelmente o risco de encontros indesejados com esses aracnídeos.

