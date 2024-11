Reprodução/Instagram Bolsonaro e Ramagem podem estar envolvidos em golpe de 8 de janeiro





Alexandre Ramagem , deputado federal pelo PL-RJ, prestou depoimento nesta terça-feira (5) no inquérito da Polícia Federal que apura a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro de 2023 . A oitiva durou cerca de duas horas.

Ramagem é ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). O depoimento dele foi na investigação do suposto envolvimento de Jair Bolsonaro (PL) e outros integrantes no caso. As informações são da TV Globo .

Daniela Lima , na GloboNews, informou que há novas provas sobre o assunto encontrada entre arquivos deletados por Mauro Cid , ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

Os achados provariam que eles estavam diretamente envolvidos na tentativa do golpe para usurpar as eleições presidenciais que colocaram Lula (PT) no poder. As informações seriam sobre monitoramento das autoridades.

Investigação continua

Na quarta-feira, a polícia deverá ouvir outras duas figuras de poder supostamente envolvidas na trama: Anderson Lima e Carlos Geovani , militares indiciados a depor.

O nome da dupla surgiu após colheita e análise de diversos materiais e provas. Há conexões, inclusive, que juntam o caso da Abin com o da tentativa de golpe de 8 de janeiro.

Conclusão de investigação

Espera-se que a PF termine a investigação de novembro. Por ora, como explicou o g1, a conclusão aponta para o envolvimento de Bolsonaro em uma minuta golpista.

Esta minuta teria sido montada em diversas reuniões envolvendo o ex-presidente no Palácio da Alvorada , entre a votação e a posse de Lula , em 2022.