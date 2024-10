Reprodução/Abin Abin

A Polícia Federal (PF) prendeu Daniel Ribeiro Lemos , suspeito de envolvimento na criação de uma Agência Brasileira de Inteligência ( Abin ) paralela durante o governo de Jair Bolsonaro ( PL ). A ideia teria sido usada para disseminar informações falsas.

A prisão ocorreu nesta quinta-feira (10), como parte da 5ª fase da Operação Última Milha, que visa desarticular uma organização criminosa acusada de monitorar ilegalmente autoridades públicas e auxiliar na produção de fake news . As informações foram divulgadas pela GloboNews .

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias !



De acordo com fontes da Polícia Federal, Lemos, que recentemente foi nomeado para o gabinete do deputado Pedro Jr (PL-TO), é um dos principais alvos da operação. A PF também cumpriu dois mandados de busca e apreensão, autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

As investigações revelam que Ribeiro Júnior recebia os conteúdos produzidos pela suposta Abin paralela e utilizava seu acesso ao Congresso Nacional para distribuir as informações.

De acordo com as informações, Lemos continuou a atuar na difusão de notícias falsas, mesmo após deixar a Abin, espalhando boatos de que governos estrangeiros estariam patrocinando eleições no Brasil.

Além da prisão, a PF cumpre dois mandados de busca e apreensão, autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Os envolvidos podem responder por organização criminosa, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, interceptação clandestina de comunicações e invasão de dispositivo informático.







Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .