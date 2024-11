Reproduçao TV Globo Enchente em Jaguarão (RS)

Uma frente fria trouxe chuvas acima da média ao Rio Grande do Sul no sábado (2). Em Jaguarão, no Sul do estado, o início da noite foi marcado por fortes pancadas que deixaram ruas alagadas.

O volume de precipitação atingiu 80 milímetros em cerca de duas horas, enquanto a média esperada para todo o mês de novembro é de 95 milímetros.

Segundo a Climatempo, a frente fria começa a se afastar neste domingo (3), mas o tempo deve permanecer instável em todas as regiões do estado. As previsões indicam a possibilidade de chuva forte, acompanhada de raios e ventos que podem atingir 60 km/h, especialmente nas áreas do Sul, nos vales, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no litoral, na Serra, no Norte e no Noroeste.

Na segunda-feira (4), a chegada de uma nova frente fria deve intensificar as condições climáticas. Todas as regiões poderão enfrentar temporais, com maior risco para as áreas próximas à fronteira com o Uruguai.



Vídeos

Urgente | Inudaciones repertinas en la frontera Jaguarão/Rio Branco Cerro Largo Video via Dionata Dutra autos flotando en las calles pic.twitter.com/2qUok7WNSM — Meteorología Estación bcp (@Estacion_bcp) November 3, 2024





Após uma intensa tempestade na tarde e início da noite deste sábado (2), Jaguarão, no sul do Rio Grande do Sul, sofreu com o impacto de alagamentos, que levaram as equipes da prefeitura e do Corpo de Bombeiros a agir rapidamente para apoiar as famílias atingidas.



O Instituto… pic.twitter.com/Hnu3leQgMz — Porto Alegre 24 Horas (@portoalegre24h) November 3, 2024