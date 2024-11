ESTADÃO CONTEÚDO Inmet emite alerta amarelo para chuvas intensas no Brasil





Neste sábado (2), a cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos, conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da prefeitura, que emitiu o aviso às 13h56.

Alerta nas regiões de Santo Amaro e Itaquera

Além do estado de atenção para toda a cidade, a subprefeitura de Santo Amaro, na Zona Sul, e a de Itaquera, na Zona Leste, entraram em estado de alerta. Nestas áreas, há risco de transbordamento no Córrego Água Espraiada e no Rio Verde, respectivamente.

Segundo o CGE , o ar quente e úmido está formando áreas de instabilidade que provocam pancadas de chuva moderadas a fortes nas zonas Oeste, Sul, Marginal Pinheiros e Centro. O deslocamento lento das instabilidades aumenta o risco de alagamentos.

Imóveis sem luz na capital

Segundo dados da Enel , às 15h30, 67 mil imóveis estavam sem luz na Grande São Paulo, sendo 51 mil na capital. Mais cedo, às 11h, com o tempo ainda estável, 11,7 mil clientes já enfrentavam falta de energia.

Na Zona Sul, na área da subprefeitura de Santo Amaro, existe risco de alagamento no Córrego da Água Espraiada, próximo à Rua Jorge Duprat Figueiredo, nas imediações da Avenida Jornalista Roberto Marinho.

Dicas para evitar riscos durante os alagamentos:

Evite ruas alagadas;

Não atravesse áreas com correnteza;

Fique em locais seguros e peça ajuda se necessário;

Mantenha distância de redes elétricas e evite parar debaixo de árvores;

Para saber sobre vias bloqueadas, ligue para a CET no número 156 ou acesse o site da CET.

Previsão para os próximos dias



Para os próximos dias, o CGE alerta que o ar quente e úmido vai continuar, aumentando as chances de chuvas intensas. No domingo (3), haverá chuva fraca pela manhã e pancadas mais fortes com trovoadas à tarde, com possibilidade de alagamentos. A previsão é de temperaturas entre 19°C e 26°C.

Na segunda-feira (4), o céu continua nublado com chuva ao longo do dia e risco de alagamentos, com temperaturas entre 19°C e 25°C.