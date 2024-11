Reprodução/redes sociais Uma das aeronaves caiu em área desabitada

Na manhã desta sexta-feira (1º), duas aeronaves Embraer T-27 Tucano , da Força Aérea Brasileira ( FAB ), colidiram durante um treinamento próximo à Academia da Força Aérea, em Pirassununga, São Paulo . Uma aeronave pousou em segurança. A outra caiu em uma região desabitada, após o piloto se ejetar. Ele foi resgatado por uma equipe de salvamento.

De acordo com informações preliminares, as aeronaves participavam de um voo de treinamento quando o leme da aeronave pilotada por um cadete acabou se chocando com a hélice da outra aeronave, resultando em sérios danos a ambos os Tucanos.

Após o impacto o cadete ejetou, já que o T-27 apresentava danos estruturais significativos. Ele foi resgatado em poucos minutos por um helicóptero Airbus H125M (H-50 Esquilo) da própria FAB, que já havia decolado após a decisão pela ejeção ser tomada.

O outro T-27, pilotado pelo oficial superior, também sofreu avarias na hélice, mas o militar conseguiu realizar um pouso seguro na própria Academia.

Nota da FAB

Por meio de nota, a Força Aérea Brasileira informou oficialmente sobre o acidente desta sexta (1º), na qual confirmou que as aeronaves colidiram durante um treinamento.

“Uma aeronave pousou em segurança, enquanto a outra foi direcionada para região desabitada. O piloto realizou os procedimentos de ejeção da aeronave com sucesso, sendo, em seguida, resgatado por equipe de salvamento da FAB”, afirmou a nota.





De acordo com a FAB, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) vai investigar o acidente “a fim de identificar os possíveis fatores contribuintes para evitar que novas ocorrências semelhantes ocorram”.

A Academia da Força Aérea, localizada em Pirassununga, é uma das principais instituições de formação da FAB onde são treinados todos os pilotos militares da Aeronáutica.