Divulgação Foto do acidente

Na manhã desta sexta-feira (1º), um ônibus colidiu com o muro da creche Lar Espírita André Luiz, localizada no bairro Salgado Filho, na região Oeste de Belo Horizonte , resultando em pelo menos 12 feridos . Equipes do Samu estão no local prestando atendimento às vítimas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, havia 40 pessoas dentro do coletivo no momento do acidente.

O incidente ocorreu por volta das 6h30, quando os Bombeiros foram acionados. As informações preliminares indicam que o ônibus teria perdido os freios, colidindo contra o muro da creche e invadindo um corredor da escola.

Imagens divulgadas pelos Bombeiros mostram a parte frontal do veículo completamente destruída.

Em nota, a prefeitura de Belo Horizonte esclareceu que o ônibus é novo e possui Autorização de Tráfego válida até 3 de novembro de 2026. A creche, que é conveniada à prefeitura e teve seu muro danificado pelo ônibus, não estava em funcionamento nesta sexta-feira e estava vazia no momento do acidente.

"A prefeitura de Belo Horizonte (PBH) lamenta o acidente e informa que o veículo é novo, começou a rodar nessa quinta-feira (31), fez 4 viagens ontem e 2 viagens hoje. O veículo tem Autorização de Tráfego válida até 3 de novembro de 2026. A PBH reforça que vai aguardar a apuração do ocorrido por parte dos órgãos de segurança e que vai cobrar providências por parte da empresa responsável pelo ônibus", informou o comunicado.