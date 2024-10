PROTECCIÓN CIVIL ZACATECAS/ Divulgação O ônibus carregava 30 passageiros

Um acidente de ônibus deixou pelo menos 24 mortos e cinco pessoas feridas no estado de Zacatecas , no norte do México, na madrugada deste sábado (26).

O ônibus partiu de Tepic , em Nayarit , e ia para a cidade de Ciudad Juarez , em Chihuahua , quando capotou após colidir com um caminhão, despencando em um barranco na Rodovia 45 Aguascalientes - Zacatecas .

Com o impacto, o ônibus caiu em um barranco de mais de 10 metros altura. Segundo a Proteção Civil de Zacatecas, o acidente ocorreu às 3h da manhã (horário local). Dentro do veículo, estavam 30 passageiros.

A colisão aconteceu no início do trajeto do ônibus. Após o impacto, o caminhão, carregado com milho, tombou na pista e deixou a carga espalhada pela via.

O governador de Zacatecas, David Monreal Ávila, lamentou o ocorrido em publicação nas redes sociais.

"Envio minha solidariedade aos que perderam um ente querido que viajava no ônibus atingido e aos feridos. Daremos atenção a todas as vítimas", declarou

O motorista do caminhão fugiu e ainda não foi localizado.



