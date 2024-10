Reprodução / X Climatempo - 20.01.2024 Previsão é de mais chuvas para São Paulo nos próximos dias

Chuvas intensas estão previstas para diversos estados do Brasil nesta quinta-feira (31), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) . A previsão indica precipitações entre 20 e 30 mm/h, podendo chegar até 50 mm/dia, acompanhadas de ventos fortes que variam de 40 km/h a 60 km/h.

Uma faixa que se estende de Rondônia até o Espírito Santo está sob alerta de chuvas intensas. Os estados afetados incluem Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará e Tocantins.

Alerta Amarelo: Indica "perigo potencial" com chuvas intensas de até 50 mm/dia e ventos fortes nas regiões afetadas.

Alerta Laranja: Indica "perigo" em partes de Goiás, Mato Grosso e Tocantins, onde a precipitação pode atingir 100 mm/dia e os ventos continuarão intensos.

O Inmet também alerta para riscos de queda de galhos de árvores, alagamentos, problemas na rede elétrica e possíveis descargas atmosféricas. Recomenda-se evitar abrigar-se debaixo de árvores durante rajadas de vento, bem como não estacionar perto de torres de transmissão e placas de propaganda, além de evitar o uso de aparelhos conectados à tomada.

No norte do Rio Grande do Sul, a umidade do ar deve cair para níveis baixos, variando entre 30% e 20%. A previsão para a região Sul inclui ventos costeiros em todo o litoral gaúcho e no sul de Santa Catarina.

Previsão para as capitais