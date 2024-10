Mário Agra/Câmara dos Deputados Hugo Motta tem investido em negociações para o apoio de bancadas maiores

O líder do PL na Câmara, Altineu Côrtes (RJ), anunciou na noite desta quarta-feira (31) o apoio do partido à candidatura de Hugo Motta (Republicanos-PB) para a presidência da Câmara. A declaração ocorreu após uma reunião da bancada do PL, que, embora tenha discutido a possibilidade de uma candidatura própria, acabou por formalizar o apoio ao candidato do Republicanos. Além do PL, o PT e o MDB também anunciaram apoio a Hugo Motta.



Altineu confirmou a decisão, afirmando:

"O apoio do PL está formalizado. Formalizamos agora à noite uma absoluta maioria do partido apoiando a candidatura do deputado Hugo Motta."

O líder do PL também comentou sobre a falta de uma posição clara de Motta em relação ao projeto de lei que anistia os envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro, uma questão importante para os bolsonaristas. Ele ressaltou que o projeto está avançando na comissão especial e que não deve ser um tema de disputa partidária:

"PL da Anistia já está andando na comissão especial, temos certeza que terá tramitação célere. Não é uma pauta que tem que entrar em questão partidária."

O anúncio foi feito na presença de Hugo Motta, do presidente do Republicanos, Marcos Pereira, do líder do PP, Doutor Luizinho (RJ), e do deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), que é o segundo vice-presidente da Câmara.



A decisão do PL foi divulgada próximo à sala da liderança do PT na Câmara, poucos momentos antes de Motta se reunir com os petistas, que também manifestaram apoio à sua candidatura.

Além do PL, partidos como PP, MDB e Podemos já declararam aliança com Motta, consolidando um bloco que representa 312 deputados, superando assim o número necessário para sua eleição como presidente da Câmara.