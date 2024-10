Mário Agra/Câmara dos Deputados Hugo Motta tem investido em negociações para o apoio de bancadas maiores





O partido Republicanos oficializou, nesta terça-feira (29), a candidatura do deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) para a presidência da Câmara dos Deputados em 2025. O anúncio foi feito após reunião da bancada e depois de o atual presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL) , ter confirmado seu apoio à indicação de Motta para a disputa .

O presidente nacional do partido, Marcos Pereira , declarou que “os 44 deputados do Republicanos estarão nessa jornada de construção para somar apoios que unifiquem a Casa em prol de um país cada vez mais forte, pujante e desenvolvido. O Brasil precisa de Hugo Motta presidente da Câmara”.

Apoio de Lira

Segundo Pereira, o deputado federal Hugo Motta “representa hoje o nome capaz de congregar todas as forças políticas da Câmara”. Mais cedo, ele acompanhou o pronunciamento de Lira sobre o apoio à Motta.

O anúncio era esperado desde agosto, prazo inicial estabelecido por Lira para definir quem ele apoiaria na disputa pela sua sucessão.

“Quero aqui registrar que vamos fazer uma campanha no corpo a corpo, ouvindo cada um, porque é dessa forma que nós construímos uma Câmara forte, que represente verdadeiramente os anseios da Casa e da população lá representada […] Estamos confiantes, respeitando a todos, que vamos construir essa convergência”, disse Hugo Motta após a reunião da bancada do Republicanos.

Proposta da anistia

Sobre o projeto que dá anistia para investigados do 8 de janeiro , Hugo Motta defende “cautela” e “equilíbrio”. O avanço do projeto vinha sendo usado como condição para deputados da oposição apoiarem candidatos na sucessão da Câmara.

Lira decidiu nesta segunda-feira (28) dar novo despacho para o projeto e determinou que ele seja analisado por uma comissão especial ; na prática, a tramitação da proposta será atrasada.





Motta negou que a medida afaste o apoio do PL da sua candidatura e defendeu o amplo debate da proposta. As eleições internas para o presidente da Câmara serão realizadas em fevereiro de 2025, mas as movimentações internas tiveram início ainda no primeiro semestre deste ano. Também devem disputar o cargo os deputados Elmar Nascimento (União-BA) e Antonio Brito (PSD-BA).

O candidato republicano tem investido em negociações para o apoio de bancadas maiores, como o PT, partido do presidente Lula, e o PL, sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro. A mesma estratégia é adotada por Elmar Nascimento, que é o atual líder do maior bloco político da Câmara. Ele era considerado o favorito de Lira durante o primeiro semestre.