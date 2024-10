Reprodução/Youtube O julgamento tem previsão de terminar nesta quinta-feira (31)





Foi retomado nesta quinta-feira (31) o julgamento dos réus confessos Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz, pelos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes . A audiência estava prevista para terminar na madrugada de quarta (30) para quinta, mas após os depoimentos dos réus, que participaram por videoconferência, os jurados votaram pelo encerramento dos trabalhos.

A juíza Lúcia Glioche , do 4º Tribunal do Júri da Justiça do RJ, retomou o julgamento dos réus. A audiência está sendo transmitida pelo canal no YouTube do Tribunal de Justiça.

A família de Marielle já está está presente no tribunal. Na chegada, a irmã dela e ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, comentou sobre a frieza que Lessa descreveu o assassinato, ocorrido em março de 2018.

O caso

Marielle Franco e Anderson Gomes foram assassinados em 14 de março de 2018 , no Rio de Janeiro. Investigações revelaram que o réu Lessa monitorou Marielle antes do crime e, junto com Élcio, que dirigia o carro, disparou contra o veículo das vítimas. Eles respondem por homicídio triplamente qualificado e tentativa de assassinato da assessora Fernanda Chaves, que sobreviveu. O Ministério Público busca a pena máxima de até 84 anos, e ambos estão presos desde março de 2019.

Nove testemunhas serão ouvidas no julgamento, incluindo Fernanda e as viúvas das vítimas. Lessa e Queiroz confessaram o crime e apontaram mandantes, incluindo políticos e um delegado, que também estão presos e sob investigação no STF.

O júri popular terá 21 membros, com sete selecionados para decidir sobre a culpabilidade dos réus. O julgamento, complexo e com muitos documentos, deve durar mais de dois dias, e os jurados permanecerão incomunicáveis para evitar influências externas. O objetivo é permitir que cidadãos comuns decidam sobre crimes graves.

*Em atualização

Acompanhe ao vivo: