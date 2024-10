Reprodução/TV Globo Telhado do shopping foi consumido pelas chamas





Parte do teto do Shopping 25 no Brás, no Centro de São Paulo, desabou em decorrência do incêndio iniciado na manhã desta quarta-feira (30) . De acordo com o prefeito da capital, Ricardo Nunes, três pessoas ficaram feridas .

De acordo com o governo do Estado, pelo menos 24 viaturas e 76 bombeiros trabalham para tentar controlar as chamas.

O porta-voz do Corpo de Bombeiros, Maycon Cristo explicou que parte da estrutura do teto cedeu no final da manhã, em decorrência do aumento da temperatura no local: “Está cedendo aos poucos, algo normal de um incêndio dessas proporções, muito material para queimar”.

Combate ao incêndio

As equipes do Corpo de Bombeiros combateram o fogo pelo lado de fora do shopping. Segundo Cristo, o volume de chamas diminuiu até as 12h. O motivo do início do incêndio ainda não foi esclarecido.

Nenhum outro imóvel do quarteirão foi atingido pelo fogo, e as lojas e residências do entorno foram evacuadas. Segundo a Defesa Civil, cerca de 200 lojas foram atingidas pelas chamas.





De acordo com lojistas, o fogo teve início em uma loja de brinquedos e artigos infantis dentro do edifício. Em entrevista à TV Band, a proprietária de um estabelecimento no local disse que uma funcionária tinha saído do local e esquecido ligado um ventilador, que entrou em pane e deu início ao fogo .

Este é o segundo incêndio que aconteceu na região em menos de uma semana. No último domingo (27), um incêndio atingiu o último andar de um prédio comercial na Rua Doutor João Alves de Lima.