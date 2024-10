Valter Campanato/Agência Brasil Valdemar não se quixou do resultado

O presidente nacional do PL , Valdemar Costa Neto , declarou à CNN que não tem do que reclamar em relação aos resultados das eleições municipais deste ano. Ele reconheceu que o partido poderia ter obtido um desempenho ainda melhor, especialmente nas disputas pelos cargos de prefeitos em Belo Horizonte e Fortaleza .

“Faltou sorte em Fortaleza, porque o deputado federal André Fernandes fez um trabalho maravilhoso. Nós fomos bem”, disse.

Fernandes perdeu a eleição para Evandro Leitão, do PT, por uma margem inferior a 1 ponto percentual na capital cearense.

O PL, partido de Jair Bolsonaro, conquistou 516 prefeituras. Em 2020, quando o partido estava no comando do Palácio do Planalto, o número foi menor, com 351 prefeitos eleitos.Além disso, o PL conseguiu eleger prefeitos em quatro capitais estaduais: Cuiabá, Aracaju, Maceió e Rio Branco.

“Não podemos reclamar. Nós tínhamos dois prefeitos de capitais estaduais e agora temos quatro”, disse.

Valdemar também mencionou que, após o segundo turno das eleições, o PL aguarda a filiação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ao partido.

Atualmente, Tarcísio é filiado ao Republicanos e saiu das eleições municipais como um dos grandes vitoriosos, reelegerando Ricardo Nunes (MDB) em São Paulo.

“Nós estamos esperando ele vir. Vamos fazer uma grande festa se ele vier. Espero que ele venha, porque eu nunca perguntei se ele viria e ele que um dia me comunicou que viria ao PL”, afirmou.

Porém, Tarcísio tem mostrado resistência em deixar o Republicanos este ano. Recentemente, o governador reiterou seu apoio a Bolsonaro para a corrida eleitoral de 2026.

Bolsonaro, que é inelegível, ainda pretende recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF). Valdemar planeja solicitar, nesta semana, ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), que inclua Bolsonaro na proposta de anistia.

Entretanto, a aprovação dessa medida é considerada improvável devido à forte resistência tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal.

