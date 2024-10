Arquivo pessoal Matheus Couto Gestal planejava fazer a festa de aniversário no último sábado (26)

O servidor público Matheus Couto Gestal , de Foz do Iguaçu ( PR ), viu seu 30º aniversário se transformar em uma frustração. Ele encomendou um bolo, avaliado em R$ 200, mas um motorista de aplicativo de entregas desapareceu com a encomenda.

Matheus planejava fazer uma festa com os seus amigos no sábado (26) e decidiu encomendar o bolo, porém estava sem no dia. Ele teve a ideia de utilizar o serviço de entrega da 99 para buscar a sobremesa.

Minutos após a confeiteira entregar o pedido ao motorista, a corrida foi cancelada, e o bolo nunca chegou ao destino.

“Tentamos várias vezes entrar em contato com o motorista, e o mesmo bloqueou eu e minha esposa no WhatsApp", relatou Matheus em um vídeo.





Matheus afirma que ele e a esposa passaram mais de duas horas tentando acionar a central de atendimento do aplicativo 99, sem obter suporte. A situação os levou a registrar um Boletim de Ocorrência pelo aplicativo da Polícia Civil (PC-PR).

Em resposta, a empresa 99 lamentou o ocorrido e informou que bloqueou o motorista assim que recebeu a denúncia.

"Uma equipe está em contato com Matheus para suporte e esclarecimento dos fatos", afirmou a 99 em comunicado à TV RPC.

A empresa disse que está buscando intermediar a situação entre os envolvidos. Questionada sobre o ressarcimento do valor do bolo, a empresa não se pronunciou.

"Foi o pior aniversário da minha vida, porque nunca tinha acontecido uma situação dessas comigo e eu não quero que aconteça com ninguém. [...] Nem teria como as meninas fazerem um novo bolo de última hora, tem vários detalhes manuais. [...] É um bolo de aniversário, tem o valor material, mas a gente esperava o bolo para comemorar, fazer uma festa", disse Matheus ao g1.

O Departamento de Transporte de Foz do Iguaçu (Foztrans) informou que o motorista em questão não possui cadastro para atuar como entregador de aplicativo na cidade, sendo sua atividade considerada irregular. O nome do entregador não foi divulgado.

"O mais triste foi o fato de acabar com a festa de aniversário em um dia tão importante para mim", desabafou Matheus, que deseja que seu relato sirva de alerta para os moradores de Foz do Iguaçu sobre esse tipo de situação.