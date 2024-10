Reprodução/redes sociais apoiador de Fernandes aparece mostrando o contrato de seu apartamento

Um eleitor de Fortaleza perdeu um apartamento após apostar que André Fernandes (PL) venceria o segundo turno das eleições para prefeito contra Evandro Leitão (PT).

Leitão foi eleito prefeito de Fortaleza no domingo (27) após conquistar 50,38% dos votos válidos. André Fernandes foi derrotado com 49,62% do eleitorado.

Em vídeo que circula na internet, o apoiador de Fernandes aparece mostrando o contrato de seu apartamento, enquanto o oponente exibe o contrato de um lava jato, que perderia caso o candidato fosse eleito.

Com a vitória de Leitão, o apoiador do candidato bolsonarista perdeu o imóvel. Em algumas publicações nas redes sociais, internautas se divertiram com a situação e fizeram críticas sobre a aposta.

O eleitor de André Fernandes assiste à sua derrota e, de quebra, perde o apartamento na aposta. pic.twitter.com/wlOozToaMo — Mala Oficial (@Prmalaoficial) October 28, 2024