Agência Brasil Ricardo Nunes (MDB) foi reeleito prefeito de São Paulo





Reeleito prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) contará com uma forte base de apoio na Câmara Municipal de Vereadores no próximo mandato. As 12 legendas que integram a chapa de Nunes elegeram um total de 36 vereadores, o que representa 65,5% da composição.



Considerando a entrada do Novo, que decidiu apoiar a reeleição do prefeito no segundo turno, a base de apoio chega a 37 vereadores, ou 67,3% dos 55 que assumem em 2025. O partido de Nunes, o MDB, elegeu sete nomes, mesmo número do PL, partido do vice Mello Araújo.

Além do MDB e PL, os demais partidos que apoiaram a reeleição de Nunes desde o primeiro turno são PSD, Republicanos, Progressistas, Podemos, Solidariedade, PRD, Agir, Mobiliza, Avante e União Brasil.

Deles, o União Brasil terá sete vereadores, mesmo número de MDB e PL. O Podemos elegeu seis; PP, quatro; PSD, três; e Republicanos, dois. O Novo, que anunciou apoio no segundo turno, elegeu um.

As bancadas do MDB, PP e União Brasil só ficaram atrás do PT, que elegeu o maior número de vereadores para a Câmara Municipal de São Paulo, com oito. O Psol, do candidato derrotado Guilherme Boulos, conquistou seis cadeiras.

Participação feminina



Em relação à atual legislatura, 35 dos 55 vereadores foram reeleitos. Em 2025, o Parlamento Municipal também terá uma participação feminina maior. Em 2024, foram eleitas 20 mulheres, contra 13 em 2020.

Entre as 20 mulheres que assumem em 2025, nove foram reeleitas para um novo mandato em São Paulo. São elas: Luna Zarattini (PT), Luana Alves (PSOL), Dra Sandra Tadeu (PL), Edir Sales (PSD), Cris Monteiro (Novo), Rute Costa (PL), Sandra Santana (MDB), Silvia Ferraro (PSOL) e Sonaira Fernandes (PL).

Entre as novatas, está a bancária Ana Carolina Oliveira (Podemos) , mãe da menina Isabella Nardoni. Ela recebeu 129.563 votos e foi a mulher mais votada na eleição na capital paulista.

