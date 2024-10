Reprodução Ana Carolina Oliveira e Isabella Nardoni





Ana Carolina Oliveira (Podemos) foi eleita vereadora pela cidade de São Paulo com 127.343 votos, ocupando o segundo lugar na votação, atrás de Lucas Pavanato , do PL. (Veja lista completa de vereadores em São Paulo)

Aos 40 anos, Ana Carolina ganhou notoriedade nacional após a tragédia que envolveu sua filha, Isabella Nardoni , de cinco anos, que foi jogada do sexto andar do prédio onde seu pai, Alexandre Nardoni , morava com a madrasta, Anna Carolina Jatobá . O crime ocorreu em março de 2008, na zona norte da capital paulista.

O caso resultou na condenação de Alexandre e Anna Carolina Jatobá por homicídio triplamente qualificado, após investigações apontarem que Isabella havia sido agredida antes de ser arremessada da janela. Desde então, Ana Carolina passou a dedicar sua vida a causas sociais e à defesa dos direitos das vítimas de violência.

Formada em administração, Ana Carolina tem dois filhos de seu atual casamento. Em sua campanha, destacou que a tragédia que viveu se transformou em um propósito, levando-a a lutar por justiça e a proteção de crianças, mulheres e outros grupos vulneráveis. "Meu compromisso é dar voz às vítimas que sofrem em silêncio", afirmou ela em sua plataforma de campanha.

Entre suas principais propostas estão a implementação de psicólogos nas escolas públicas municipais, o aumento do policiamento comunitário e a promoção de acessibilidade nas escolas. Ana Carolina também destacou o desejo de transformar a dor pessoal em uma missão de ajuda ao próximo, buscando melhorias para a população mais vulnerável.