Este sábado (26) promete ser chuvoso na cidade de São Paulo , com uma probabilidade de 79% de chuva ao longo dia. Segundo o Tempo Agora, as temperaturas, porém, terão grande variação, podendo ficar entre 19ºC e 28ºC.

As chuvas, porém, são esperadas durante a tarde e noite, e o sol deve aparecer em meio a muitas nuvens, conforme a previsão.

Hoje, a cidade amanheceu com os termômetros marcando temperaturas por volta dos 22ºC, com leve aumento para 23ºC durante a manhã.

Mais tarde, a capital paulista sentirá o dia mais quente , quando os termômetros podem atingir o pico de 28ºC, antes de cair para 24ºC até o fim do dia.

Além disso, são esperados ventos fortes, com velocidades médias de cerca de 15 km/h, podendo atingir picos de 24 km/h durante a noite. A umidade relativa do ar deve variar entre 63% e 96%.

Considerando a alta possibilidade de chuva , o recomendado é que a população tome algumas medidas para se proteger, como:

- Verificar a previsão do tempo regularmente para obter atualizações sobre as condições climáticas;

- Evitar regiões que são mais propensas a alagamentos;

- Ficar atento a possíveis mudanças no trânsito;

- Usar roupas e calçados adequados para dias chuvosos, como capas de chuva ou guarda-chuvas;

- Manter a hidratação, mesmo em climas mais úmidos.

Chuva em São Paulo

O estado de São Paulo tem registrado chuvas intensas nos últimos dias em diferentes partes do território. Ontem, cinco pessoas morreram e outras duas estão desaparecidas após fortes temporais atingirem o interior de São Paulo nesta semana.

As vítimas fatais foram registradas nas cidades de Itapeva, Itapira, Itu, Campinas e Jundiaí, onde diferentes ocorrências ligadas aos temporais resultaram em acidentes.

As condições climáticas severas, que incluíram chuvas intensas e ventos fortes, impactaram significativamente as cidades.

