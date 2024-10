Inmet/ Reprodução Condições atmosféricas devem permanecer estáveis na região Sudeste em municípios de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro

A previsão do tempo indica chuvas fortes neste sábado (26) e domingo (27), dia do segundo turno das eleições municipais. Nas regiões Centro-Oeste e Sudeste do Brasil , as tempestades irão atingir as capitais Campo Grande ( MS ) e Goiânia ( GO ).

As condições atmosféricas devem permanecer estáveis na região Sudeste em municípios de Minas Gerais , São Paulo e Rio de Janeiro .

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia ( Inmet ), há alertas de tempestade para o Centro-Oeste e o Sudeste , com possibilidade de chuvas de até 100 milímetros por dia, acompanhadas de ventos intensos, de até 100 km/h, e queda de granizo. Em São Paulo , espera-se tempestades em todo o estado, incluindo a capital.







No sábado, pancadas de chuva devem ser registradas durante a tarde. Já o domingo será marcado por alta nebulosidade e chuvas em diversos municípios, especialmente entre Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. As temperaturas mínimas devem variar entre 20 °C e 25 °C, sem previsão de ondas de frio ou calor.



Alerta no Sul





Para o litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, o Inmet mantém alertas para ventos costeiros, embora a sensação térmica deva permanecer amena.



Norte e Nordeste com chuvas





O final de semana no Norte e Nordeste também será de chuvas intensas, impulsionadas pelo aumento da umidade vinda da Amazônia; No litoral nordestino, o céu permanece parcialmente nublado e com temperaturas amenas, com máxima de 29°C em Ilhéus (BA), segundo a Climatempo.



O domingo segue com precipitações moderadas no centro-sul da Bahia, enquanto as áreas do sudeste e centro-oeste baiano podem enfrentar acumulados maiores, mas sem previsão de transtornos severos.

