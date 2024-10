TV ANHANGUERA Queda de avião em Paraibuna

Cinco funcionários da empresa de táxi aéreo Abaeté Aviação morreram na queda de um avião na noite de quarta-feira (23) em Paraibuna, São Paulo. O grupo decolou do Aeroporto Internacional de Florianópolis, faria uma parada em Belo Horizonte e tinha como destino final Salvador. As vítimas incluíam o comandante, o copiloto, uma médica, um enfermeiro e um mecânico.

De acordo com a empresa, eles estavam atendendo uma demanda de transporte aeromédico em Santa Catarina e retornavam para casa. As vítimas foram identificadas como:

Jefferson Rodrigues Ferreira, 36 anos (comandante)

Dulcival da Conceição Santos (copiloto)

Sylvia Rausch Barreto, 31 anos (médica)

O Corpo de Bombeiros informou que chovia no momento do acidente, com registros de pelo menos 40 milímetros de precipitação em seis horas na região de Santa Branca, onde ocorreu a queda.

A causa do acidente ainda não foi determinada. A Abaeté Aviação declarou que está colaborando com as autoridades de investigação de acidentes e oferecendo apoio às famílias afetadas. A Força Aérea Brasileira (FAB) também foi acionada para investigar o incidente.

O avião, um Embraer-121 Xingu, possui oito assentos e foi fabricado em 1982. A queda ocorreu em uma área de difícil acesso, nas proximidades do limite entre os municípios de Paraibuna e Santa Branca, a cerca de 100 quilômetros da capital paulista. Moradores relataram ter ouvido um ruído semelhante a uma falha de motor, seguido por uma explosão.

Os bombeiros conseguiram chegar ao local somente por volta das 23h30, devido à dificuldade de acesso.

A Abaeté Aviação confirma a queda do avião modelo Xingu E121, prefixo PTMBU, às 18h39 do dia 23, na divisa entre as cidades de Paraibuna e Santa Branca (SP).

Na aeronave, estavam cinco pessoas, todos colaboradores da empresa: comandante, piloto, médica, enfermeiro e mecânico. Trata-se de um voo de traslado que retornava de Florianópolis (SC) em direção a Belo Horizonte (MG), decolando às 16h51.

Segundo informações das autoridades locais, a aeronave foi encontrada, sem sobreviventes. A empresa está acolhendo as famílias e oferecendo todo o suporte necessário nesse momento de dor.

