Paulo Pinto/Agência Brasil O fornecimento de energia foi interrompido por quase três horas na capital e por mais de duas horas na outra cidade





A cidade de São Paulo enfrentou um novo temporal no final da tarde desta quarta-feira (23) e consumidores começaram a relatar, novamente, queda de energia - antes mesmo do fim do último apagão.

Além disso, a cidade conta com sete pontos de alagamento e diversos ponto de atenção para possíveis enchentes, incluindo as marginais Pinheiros e Tietê.

Até cerca das 18h10, os bombeiros atenderam 22 ocorrências de queda de árvores e outros sete casos de enchente.

Alertas de chuva e enchentes

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climática), as próximas horas deverão ter chuvas fortes a moderadas, além da possibilidade de rajadas de vento.

A chuva, que começou moderadamente, deve se espalhar para diversos pontos da cidade e generalizar.

As chances de enchente nas marginais e no centro da cidade são grandes. O CGE pede para as pessoas evitarem transitar em meio a alagamentos e não enfrentar correntezas.

Além disso, é importante prestar atenção em fios elétricos e pontos de energia solta, além de risco de queda de árvores.

Próximos dias em alerta

A Defesa Civil emitiu, para São Paulo, alertas de chuva para quinta e sexta-feiras desta semana. A previsão é de chuva e veto forte que podem causar alagamentos e desabamentos. As principais áreas em alerta do estado são regiões: Baixada Santista, Região Metropolitana, Litoral Norte e outras áreas.