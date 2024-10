Divulgação/Campanha Fuad Noman e Divulgação campanha Bruno Engler/Lucas Mendes Fuad lidera nas intenções para o segundo turno de BH, mas Engler segue em empate técnico

A nova pesquisa Quaest revelou que Fuad Noman (PSD) e Bruno Engler (PL), os dois candidatos no segundo turno das eleições para prefeitura de Belo Horizonte (MG) , estão empatados no limite da margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

De acordo com dados divulgados pela organização na quarta-feira (23), Noman tem certa vantagem, com 46% de intenção de voto. Porém, Engler está tecnicamente empatado aos 40%.

Além disso, 9% dos eleitores disseram que vão votar em branco ou nulo e 5% ainda não sabem.

Veja o resultado de Quaest BH:

Fuad Noman (PSD): 46% (eram 46%)

Bruno Engler (PL): 40% (eram 37%)

Branco/ Nulo/ Não vai votar: 9% (eram 12%)

Indecisos: 5% (eram 5%)

Pesquisas de segundo turno em Belo Horizonte

Espontânea

Na pesquisa espontânea, na qual os eleitores não são apresentados aos nomes dos candidatos, o empate é mais acirrado (diferença de quatro pontos) — e a indecisão, também:

Fuad Noman (PSD): 35% (eram 33%)

Indecisos: 32% (eram 33%)

Bruno Engler (PL): 31% (eram 28%)

Branco/ Nulo/ Não vai votar: 2% (eram 6%)

Questionados, porém, se a escolha do voto era definitiva ou se poderia mudar, 78% dos eleitores garantiram que estão decididos, e 21% poderia mudar de ideia.

Decisão de voto

Ao todo, 82% dos eleitores de Fuad disseram que a escolha do voto para prefeito é definitiva. Outros 17% afirmaram que ainda podem mudar caso algo aconteça. Novamente, os números são próximos a Engler: 79% e 21%, respectivamente.

A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e feita em BH entre os dias 20 e 22 de outubro; 1.002 pessoas foram entrevistadas. Os dados foram registrados na Justiça Eleitoral sob o protocolo MG-07435/2024.

