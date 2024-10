Reprodução RBS TV Policiais na rua em Novo Hamburgo

Um tiroteio em Novo Hamburgo, região metropolitana de Porto Alegre, resultou em quatro mortos e dez feridos entre a noite de terça-feira (22) e a madrugada desta quarta-feira (23). O atirador, identificado como Edson Crippa, de 45 anos, foi encontrado morto nesta manhã. Ele fez a própria família refém em casa e matou o pai, o irmão e um policial militar. Veja o que se sabe sobre o caso:

O que aconteceu?

O pai do suspeito acionou a Brigada Militar por volta das 23h desta terça (22) para denunciar que ele e a esposa estariam sofrendo maus-tratos pelo filho. A corporação, então, seguiu para o endereço da casa da família Crippa no bairro Ouro Branco, nas proximidades do Instituto Penal de Novo Hamburgo.

“Recebemos uma ligação do pai do agressor informando que eles estava sofrendo maus-tratos. No local, a equipe fez contato com o pai do agressor, que relatou que ele e a mãe do agressor estavam sofrendo por parte do filho, que não deixava eles saírem de casa”, informou o Tenente-coronel Alexandro dos Santos Famoso, da Brigada Militar.

De acordo com o militar, os agentes chegaram ao local e tudo ocorria de forma tranquila, até Edson Crippa, de 45 anos, começar a atirar. "Ele começou a atirar em todas as pessoas que estavam na frente da residência", disse o tenente-coronel.

Outras unidades que chegaram ao cenário também foram atacadas a tiros. "Fizemos tentativas de negociação e tentamos contatá-lo por telefone, mas ele não atendeu", informou o tenente.

Além disso, o suspeito atirou e derrubou dois drones usados por agentes da Brigada Militar no cerco contra ele.

Quem é o suspeito?

Edson Fernando Crippa, de 45 anos, atuava como motorista de caminhão. Segundo informações da Rádio Gaúcha, ele tinha registrado sob seu nome quatro armas, sendo duas pistolas, um rifle e uma espingarda.

Ele foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (23), após de mais de nova horas de cerco policial e várias tentativas de rendição da polícia, segundo o tenente-coronel Alexandro Famoso, comandante do 3° BPM de Novo Hamburgo. O militar afirmou que ainda não é possível "confirmar a natureza do óbito" do atirador.

Quem são as vítimas mortas e feridas?

Entre os mortos estão o pai do suspeito, Eugênio Crippa, de 74 anos, o irmão do atirador, Everton Crippa, e o policial militar Everton Raniere Kirsch Junior, que deixa a esposa e um filho de 45 dias.

Já entre os feridos estão mãe de Edson, Cleris Crippa, de 70 anos; e a cunhada Priscilla Martins, de 41. A mãe do atirador está em estado grave. As demais pessoas feridas são seis policiais, um deles em estado grave, e um guarda municipal.

Matéria em atualização*.

