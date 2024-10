ANWAR AMRO O dirigente do Hezbollah Hashem Safieddine durante funeral de um integrante do movimento xiita libanês no sul de Beirute, Líbano, em 18 de setembro de 2024





Em comunicado, Israel afirmou que matou Hashem Safieddine , possível sucessor de Nassan Nasrallah , há três semanadas. A informação foi divulgada nesta terça-feira (22) e informa que a morte foi em um bombardeio do sul de Beirute.



Havia rumores anteriores de que Safieddine foi morto nesse bombardeio, mas Israel disse que apenas “agora podemos confirmar que o chefe do Conselho Executivo do Hezbollah , Hashem Safieddine , e o chefe da Direção de Inteligência do Hezbollah , Ali Husein Hazima, foram abatidos junto a outros comandantes do Hezbollah em um bombardeio há cerca de três semanas."

Conheça Safieddine

Safieddine era primo de Nasrallah e o favorito para assumir o comando do Hezbollah. Os dois foram mortos com dias de diferença em ataques do exército de Israel ao Líbano

O homem tinha, mesmo antes, participação ativa no comando do Hezbollah, e comandava o conselho executivo, além de fazer parte do conselho da Jihad, que por sua vez ordena atividades militares do grupo extremista.

Desde que Nasrallah se afastou de eventos público, principalmente em 2024, Safieddine assumiu o papel de “porta-voz” de líder do Hezbollah, e anunciava-se em eventos. Ele cuidava de diversos pontos do grupo desde os anos 1990.

Naim Qassem pode assumir Hezbollah

Desde a morte de Nasrallah, outro nome bastante cotado para assumir o lugar de Nasrallah é Naim Qassem , vice-chefe que atua como interino desde o assassinato do líder oficial.

Falando sobre os constantes ataques ao Hezbollah e líbano, ele chegou a declarar em nome do grupo: "Ninguém deve achar que nós abandonaremos nossas posições ou baixaremos as armas. Gostaria de tranquilizá-los. Nossas capacidades estão boas e o que o inimigo disse sobre nossas capacidades serem afetadas é uma ilusão."