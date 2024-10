Montagem - Reprodução (redes sociais) Edson Crippa foi encontrado morto na manhã desta quarta (23); a casa dele ficou destruída

As marcas da troca de tiros entre o homem que matou o pai, o irmão e um agente da Brigada Militar (BM) em Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, podem ser vistas na casa onde o criminoso estava e na residência vizinha. Veja as imagens no fim do texto.

O atirador, Edson Fernando Crippa, de 45 anos, foi encontrado morto no imóvel após mais de nove horas de cerco policial entre a noite de terça-feira (22) e a madrugada desta quarta (23). A causa oficial da morte ainda não foi divulgada.

Além dos três mortos, ele deixou outras nove feridas: a mãe, Cleris Crippa, de 70 anos e a cunhada Priscilla Martins, de 41; seis policiais, um deles em estado grave, e um guarda municipal.

Entenda o caso

O pai do suspeito, Eugênio Crippa, de 74 anos, acionou a Brigada Militar por volta das 23h desta terça (22) para fazer uma denúncia de maus-tratos contra o filho. A corporação, então, seguiu para o endereço da casa da família no bairro Ouro Branco, nas proximidades do Instituto Penal de Novo Hamburgo.

“Recebemos uma ligação do pai do agressor informando que eles estava sofrendo maus-tratos. No local, a equipe fez contato com o pai do agressor, que relatou que ele e a mãe do agressor estavam sofrendo por parte do filho, que não deixava eles saírem de casa”, informou o Tenente-coronel Alexandro dos Santos Famoso, da Brigada Militar.

Segundo o militar, os agentes chegaram ao local e tudo ocorria tranquilamente, até Edson começar a atirar. "Ele começou a atirar em todas as pessoas que estavam na frente da residência", disse o tenente-coronel.

Outras unidades que chegaram ao cenário também foram atacadas a tiros. "Fizemos tentativas de negociação e tentamos contatá-lo por telefone, mas ele não atendeu", informou o tenente.

