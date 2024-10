Reprodução/X Raquel Zimmer teve a casa atingida pelos tiros

O tiroteio, que deixou quatro mortos e nove feridos , espalhou medo nos moradores do bairro Ouro Branco , em Novo Hamburgo ( RS ), na noite de quarta-feira (22).

“Era uma família bem unida”, conta Raquel Zimmer , vizinha do caminhoneiro Edson Crippa , de 45 anos, responsável pelo ataque. Ele disparou mais de 300 tiros na rua, deixando marcas de balas nas casas da vizinhança.

Ao jornal Folha de São Paulo, Raquel relatou momentos de pânico quando ficou sabendo do tiroteio. “Foi tiro a noite inteira, muito, muito tiro. Pareciam cem tiros por vez”, diz.

Raquel conta que os tiros começaram por volta das 22h. Ela e seus familiares ficaram abaixados na sala, enquanto o som dos disparos ecoava pela vizinhança.

Inicialmente, ela pensou se tratar de um assalto, até começar a receber mensagens de conhecidos preocupados com a segurança de sua família. "Vi que a coisa tinha uma dimensão muito maior. Nós não tínhamos noção do que se tratava", relata.

Sua casa foi atingida em várias partes pelos tiros, e os estilhaços das janelas tomaram conta dos cômodos.







"O quarto do meu filho tem muito vidro. Foram balas dentro do guarda-roupa", detalhou.

A polícia informou que Edson Crippa possuía duas pistolas, um rifle e uma espingarda. Raquel, como a vizinhança, nunca imaginou que a casa abrigaria tantas armas.

"Faziam comemorações juntos, eram muito tranquilos. Era uma família extremamente discreta, extremamente caprichosa também", lamentou.

O estado de saúde dos feridos:





Rodrigo Weber Volz, 31 anos , policial militar – Em estado grave, passa por cirurgia.

João Paulo Farias, 26 anos, policial militar – Em estado grave, após um tiro na cabeça, passa por cirurgia.

Cleris Crippa, 69 anos, mãe do atirador – Em estado grave, passa por cirurgia.

Priscilla Martins, 41 anos, cunhada do atirador – Passou por operação e será encaminhada à UTI.

Volmir de Souza, 54 anos, Guarda Municipal – Em estado grave, após levar três tiros, mas estável.

Eduardo de Brida Geiger, 32 anos, policial militar – Estável, após ser atingido no tornozelo.

Joseane Muller, 38 anos, policial militar – Estável, após ser alvejada no ombro.

Leonardo Valadão Alves, 26 anos, policial militar – Liberado após um tiro de raspão no supercílio.

Felipe Costa Santos Rocha, policial militar – Liberado após ser atingido de raspão.



