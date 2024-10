Arthur Ferreira Autópsia de Liam Payne aponta uso de “cocaína rosa” antes da morte

Liam Payne , ex-vocalista da banda One Direction , morreu após cair de uma sacada em Buenos Aires, Argentina , e foi relatado que ele havia consumido , também conhecida como Tusi. Essa substância é uma mistura recreativa que combina metanfetamina, ketamina e ecstasy. O exame toxicológico revelou ainda a presença de crack, cocaína e benzodiazepina em seu organismo.

A cocaína rosa, apesar do nome, não é relacionada à cocaína. Originalmente, o termo se referia ao 2C-B, uma droga sintética alucinógena criada nos anos 1970, que provoca efeitos semelhantes ao LSD e ao ecstasy. O 2C-B, que passou a ser chamado de "tusi", voltou a ganhar popularidade em festas na última década.

Os riscos associados ao tusi variam conforme a composição da mistura. Por exemplo, a combinação de quetamina com álcool pode intensificar os efeitos depressivos, resultando em perda de coordenação e sedação. Já a mistura de ecstasy com álcool aumenta a desidratação e o risco de insolação.

No quarto de hotel de Liam, foi encontrado um cachimbo de alumínio e a cena estava desordenada. O corpo do cantor permanece em Buenos Aires para exames adicionais de autópsia.

Investigações indicam que Liam pode ter recebido drogas de funcionários do hotel onde estava hospedado. A polícia está rastreando dois colaboradores do hotel, incluindo uma faxineira, que supostamente forneceram as substâncias. A acusação por distribuição de drogas pode ser formalizada em breve, segundo fontes.

O promotor da investigação afirmou que todas as linhas de investigação estão sendo consideradas, incluindo possíveis crimes relacionados ao fornecimento das drogas. O corpo de Liam Payne será entregue à sua família após a conclusão dos testes clínicos, com resultados esperados para a próxima semana, embora possam ser antecipados.

