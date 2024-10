Reprodução/Facebook Caso aconteceu no dia 15 de outubro e foi registrado na 10ª DP de SP





Pedro Almeida , condenado por tráfico cumprindo pena em liberdade, foi preso novamente na sexta-feira (18) acusado de agredir e jogar da escada uma criança de 4 anos, na zona leste de São Paulo . A vítima está na UTI.

O caso aconteceu no último dia 15, nove dias após o homem ter saído da prisão. Pedro Almeida era namorado da mãe da criança, que saiu para trabalhar e deixou o filho com ele.

Quando chegou do trabalho, a mulher encontrou a criança com hematomas e marcas de mordidas pelo corpo. O menino ainda teria dito a ela que o “tio”, como se referia a Almeida, o teria jogado da escada. As informações foram apuradas pelo Metrópoles.

A mãe da vítima confrontou o homem, que fugiu do local. Posteriormente, Almeida se entregou à polícia; no momento, está em prisão temporária. O delegado Denis Cortiz , responsável pela equipe do 10º DP (Penha) que investigou o caso, afirmou que o agressor confessou o crime.

O caso

Pedro Almeida teria dito que iniciou as agressões após a criança fazer bagunça. “Ele falou: ‘Eu não sei o que me deu eu comecei a bater na criança. Eu comecei a bater e uma hora dei um soco na cabeça dela e ela desmaiou’. A criança perdeu os sentidos, ele achou que a criança tivesse morrido e, para fraudar uma eventual morte acidental, ele pegou a criança desacordada e jogou pela escada abaixo”, disse o delegado Cortiz ao Metrópoles.

Segundo o policial, Almeida pegou a criança, levou para uma cama e ficou pensando no que fazer. Quando a criança acordou, o homem ligou para a mãe dele.





A polícia investiga o caso para conseguir a prisão preventiva do homem com base na acusação de tentativa de homicídio.

A família chegou a divulgar nas redes sociais uma foto da criança, com hematomas, relatando fratura na costela, fígado e baço. A imagem também traz foto do suspeito. Segundo familiares da criança, ela segue internada na UTI e vem tendo um quadro de melhora.

