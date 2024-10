Divulgação/Ibama 50 aranhas-caranguejeiras são achadas pelo Ibama

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis ( Ibama ) apreendeu uma carga contendo 50 aranhas-caranguejeiras no Centro de Triagem Internacional dos Correios, em São Paulo . Os animais estavam escondidos entre roupas infantis, brinquedos, materiais escolares e alimentos de uma bagagem que havia chegado da Bélgica.

A apreensão ocorreu durante uma operação realizada na última sexta-feira (18), focada no combate ao tráfico ilegal de animais silvestres. O responsável pela carga foi autuado e multado em R$ 12 mil por não ter licença ambiental para a importação dos animais, em conformidade com a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998) e o Decreto nº 6.514/2008.

As aranhas foram enviadas ao Laboratório de Coleções Zoológicas do Instituto Butantã, onde serão analisadas e possivelmente incorporadas a projetos de pesquisa científica.

"Os agentes da Operação Hermes ressaltam que o transporte ilícito de espécies silvestres e exóticas tem por objetivo a criação doméstica ou a comercialização (em criadouros clandestinos). Entre os principais animais traficados ilegalmente estão invertebrados, ovos de aves e répteis, pequenos anfíbios e peixes. Produtos e subprodutos da fauna, como barbatanas de tubarão e bexigas natatórias de peixes também são de grande interesse dos traficantes", afirmou o Ibama, em nota.



Entre janeiro e outubro de 2024, a Operação Hermes, do Ibama, apreendeu mais de 8 mil espécies da fauna silvestre e exótica em São Paulo, incluindo 40 quilos de bexigas natatórias de peixes e 120 quilos de barbatanas de tubarão.



"O tráfico ilegal de animais continua a ser um grande desafio no Brasil, tanto por sua abrangência quanto pelos danos ambientais causados. Para minimizar essa ameaça, o Ibama reforça a importância da conscientização da sociedade sobre o impacto do comércio ilegal de espécies, além de manter operações constantes em portos, aeroportos e recintos alfandegários", enfatizou o Ibama.



