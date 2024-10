Reprodução / X Climatempo - 20.01.2024 Previsão é de mais chuvas para São Paulo nos próximos dias

A tempestade que começou a afetar a região Sudeste do Brasil nesta sexta-feira (18) deve persistir ao longo do fim de semana, conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) . O instituto emitiu um alerta laranja para a tempestade, prevendo chuvas de até 100 milímetros por dia e ventos que podem alcançar 100 km/h.

O Inmet classifica seus alertas em três níveis: Perigo Potencial (amarelo), Perigo (laranja) e Grande Perigo (vermelho). As chuvas mais intensas devem impactar especialmente os estados de São Paulo e Minas Gerais, com potencial para causar cortes de energia elétrica, quedas de árvores e alagamentos.

Além disso, a região Centro-Oeste também está sob aviso de possibilidade de tempestades. O alerta permanece em vigor até às 23h59 deste sábado (19). O Inmet recomenda que os moradores desliguem aparelhos eletrônicos e quadros gerais de energia, sempre que possível, e evitem estacionar veículos próximos a árvores e torres de transmissão.

Chuvas de até 200 mm em São Paulo

No estado de São Paulo, a Defesa Civil estadual também emitiu um alerta para fortes tempestades, prevendo um acumulado de até 200 milímetros de chuva entre hoje e domingo (20). A expectativa de alta precipitação é atribuída à chegada de uma frente fria, que poderá trazer relâmpagos e granizo em pontos isolados.

Recentemente, mais de 3 milhões de pessoas ficaram sem energia após uma tempestade que atingiu a Grande São Paulo na última sexta-feira (11), que registrou a maior rajada de vento desde 1995, alcançando 107,6 km/h e resultando em sete mortes.

Segundo a nova previsão da Defesa Civil, a intensidade da chuva esperada para os próximos dias pode ser menor do que a observada anteriormente.

