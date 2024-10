MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Chuva pode causar alagamentos

O Instituto Nacional de Meteorologia ( Inmet ) mantém um aviso até o domingo (20), prevendo chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos variando de 40 a 60 km/h. O alerta também indica baixo risco de cortes de energia, queda de galhos de árvores e alagamentos.



A Climatempo alerta para a possibilidade de chuvas fortes em São Paulo, mas com menor intensidade do que a registrada em 11 de outubro. Durante o fim de semana, a preocupação maior será com a chuva prolongada, que pode causar alagamentos em áreas urbanas.

Uma grande mudança na circulação de ventos começou a impactar o Brasil na semana passada, resultando em formação de nuvens de chuva sobre a região Centro-Oeste e o interior do Sudeste.

A primeira quinzena de outubro teve início marcada por níveis de umidade extremamente baixos, com registros abaixo de 10% e temperaturas chegando a 43°C. No entanto, a situação se reverteu, culminando em temporais no Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além de áreas do interior de São Paulo e Minas Gerais.

No Distrito Federal, a região de Brasília registrou quase 60 mm de chuva na noite de segunda-feira (14). Entre as 9 horas do dia 14 e as 9 horas de 15 de outubro de 2024, o acumulado foi de 66,7 mm, o que representa quase metade do volume médio esperado para o mês de outubro, que é de aproximadamente 142 mm.

No centro-sul de Mato Grosso do Sul, foram registrados entre 60 mm e quase 90 mm em locais como Campo Grande (64 mm) e Dourados (78 mm). No Triângulo Mineiro, Campina Verde acumulou 82,8 mm e Uberlândia 86 mm.

Em São Paulo, a chuva acumulada na primeira quinzena já soma mais de 80 mm em várias localidades. Dados do Inmet indicam que Mococa teve 94,2 mm, Cajuru 117,5 mm, e Ribeirão Preto 62 mm. A média de precipitação para outubro no estado varia entre 140 e 180 mm.

O corredor de umidade que se formou entre o Norte, Centro-Oeste e Sudeste continua ativo, e chuvas intensas são esperadas para os próximos dias. Entre sexta-feira (18) e domingo (20), pancadas de chuva e rajadas de vento podem ocorrer em estados como Minas Gerais e São Paulo, com risco de temporais.

Previsão do tempo para o fim de semana

Nesta sexta-feira (18) a Grande São Paulo e interior terão um dia quente, com pancadas de chuva à tarde e à noite.

A meteorologista da Climatempo Fabiana Weykamp explica que “a chuva torna-se mais generalizada no estado de São Paulo no decorrer da tarde da sexta-feira e há risco de temporais. A região da capital já poderá ter algumas pancadas isoladas à tarde, por causa do calor, mas a chuva fica mais forte e mais generalizada à noite”.

Durante o fim de semana, grandes áreas de instabilidade se formarão entre o Paraguai, Mato Grosso do Sul e Paraná, deslocando-se para São Paulo. A previsão é de chuvas volumosas que podem superar os 100 mm em diversas regiões do estado, o que equivale a quase toda a média de precipitação esperada para outubro.

Alagamentos

O volume de chuva acumulado entre sexta e domingo pode ultrapassar os 100 mm em várias áreas, gerando um alto risco de alagamentos. Segundo o Inmet, a média de precipitação para a cidade de São Paulo em outubro é de 127 mm.

As chuvas esperadas para os dias 18, 19 e 20 de outubro serão influenciadas pela expansão de um grande sistema de baixa pressão atmosférica entre o Paraguai e o Centro-Oeste do Brasil. Esse fenômeno poderá gerar chuvas contínuas e intensas.



A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta devido à possibilidade de chuvas significativas, acompanhadas de raios e rajadas de vento. O acumulado de chuvas no final de semana pode chegar a 200 mm em várias regiões.

À medida que o mês avança, as chuvas devem continuar a se intensificar em diversas áreas do Brasil, com o Inmet prevendo precipitações acima da média para várias regiões do Sul, Centro-Oeste e Sudeste.

