Um temporal está previsto para atingir a região Sudeste neste fim de semana, trazendo ventos intensos e chuvas fortes . Para minimizar os riscos e garantir a segurança da população, é essencial tomar algumas precauções antes e durante o fenômeno.

As autoridades recomendam que, em caso de temporais, as pessoas busquem abrigo em locais seguros, como comércios ou estações, evitando permanecer ao ar livre.

Ao estar nas ruas durante um temporal, é importante manter distância de estruturas que possam apresentar riscos, como árvores e postes, que podem desabar ou provocar choques elétricos.

Procurar locais cobertos e seguros é uma das principais orientações, além de evitar áreas expostas a ventos fortes.

Em casa, a prevenção também é crucial. Medidas simples, como fechar janelas e portas, ajudam a evitar danos causados pelo vento e pela chuva.

Outro cuidado importante é não usar aparelhos eletrônicos conectados à rede elétrica durante a tempestade, para reduzir os riscos de curtos-circuitos e outros acidentes relacionados à eletricidade.

No trânsito, dirigir em meio a um temporal requer atenção redobrada. A recomendação é reduzir a velocidade e manter uma distância segura dos outros veículos.

Evitar áreas alagadas também é fundamental, já que mesmo pequenas quantidades de água podem comprometer a segurança do veículo, fazendo-o flutuar ou causando panes mecânicas.

A preparação antecipada pode fazer a diferença em casos de emergência. Montar um kit com itens essenciais, como água, alimentos não perecíveis e medicamentos, é uma das orientações das autoridades.

Além disso, é importante manter os dispositivos eletrônicos, como celulares, sempre carregados para receber alertas de emergência e se comunicar, se necessário.





Raios



Raios são outro risco associado aos temporais. Eles podem causar lesões graves ou até mesmo fatais. Portanto, ao se encontrar em áreas abertas, é aconselhável buscar abrigo o mais rápido possível. Lugares como campos ou praias são especialmente perigosos.

Para se manter informado sobre a previsão do tempo e alertas de emergência, a população pode se cadastrar nos serviços da Defesa Civil, Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) ou Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

As autoridades locais também disponibilizam informações e orientações que devem ser seguidas em caso de emergência.

