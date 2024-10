Reprodução/redes sociais Vídeo desesperador mostra mulher se segurando pelos dedos em janela

Uma mulher quase caiu da janela do 15° andar de um prédio no Guarujá, litoral de São Paulo, enquanto limpava as janelas pelo lado de fora. O caso aconteceu na terça-feira (15) e foi gravado pelos vizinhos.

O que aconteceu

A mulher estava limpando o lado de fora das janelas quando escorregou e acabou ficando pendurada na janela, segurando-se apenas com os dedos.

O vídeo viralizou rapidamente nas redes sociais e mostra ela dependurada. A mulher consegue, depois, apoiar os pés na janela do apartamento de baixo enquanto esperava por socorro.

A mulher grita por socorro e os vizinhos atendem. De acordo com relatos da CNN, os vizinhos ouviram os gritos da mulher e arrombaram a porta para ajudá-la.

As pessoas chegam para ajudar pela janela. Seguram a mulher e, pouco a pouco, ela é erguida e entra em casa com segurança. Assista:

